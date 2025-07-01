美國媽餵子女大麻　遭逮竟稱「防日後染毒」



▲美國一名母親讓孩子提早接觸毒品，而她遭逮後竟稱此舉是為了防範未然。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

美國接連發生2孩童接觸大麻的案件，阿肯色州一名36歲母親迪安娜蘇伍茲（Deanna Sue Woods）因自供讓3名子女吸食與食用大麻產品而被判刑，但她聲稱此舉是為了讓孩子提早接觸毒品，避免他們日後吸毒。德州一名20歲女子則因1歲姪子誤吸她的大麻電子煙被控兒童危害罪，目前也已被逮捕。

綜合外媒報導，阿肯色州的伍茲在審訊中承認，曾讓年齡為6歲、10歲與15歲的三名孩子接觸含有四氫大麻酚（THC）的大麻產品，包括蜂蜜與巧克力製成的食物，以及她個人使用的大麻電子煙。根據檢方起訴書內容，她甚至表示曾在哺乳期間吸食大麻，並經常在1歲幼兒面前使用大麻。

此案調查始於今年1月，阿肯色州社會福利機構（DHS）人員從伍茲6歲女兒口中得知，母親曾讓她與另外2名兄姊接觸大麻產品。而該女童隨即接受毒品檢測，結果顯示體內含有THC成分。警方於隔天逮捕伍茲，並在審訊中取得她的供詞。

法院當地時間6月25日判決伍茲需服刑120天，其中60天已抵銷，刑滿後須接受為期5年的監督假釋，並不得接觸4名子女，除非獲得監護人與社會機構同意。法院同時命令她接受育兒課程、毒品濫用評估與康復治療，並支付所有訴訟相關費用。

伍茲此次共被控12項一級危害兒童福利罪與12項違法將管制物質導入他人體內的罪名。她還坦承，自己在過去1年中至少12次向4個孩子提供大麻或在他們身邊吸食大麻，而她這麼做是為了讓孩子們提早接觸相關物品，阻止孩子日後吸毒。

另一方面，德州的20歲女子維安妮艾莉莎阿科斯塔（Vianney Alyssa Acosta）當地時間5月16日在自宅因1歲姪子誤吸她的THC電子煙而被捕。警方指出，當天急救人員接獲報案，趕赴艾爾帕索一戶民宅，發現該幼兒呼吸困難、神情呆滯並昏昏欲睡。

警方筆錄顯示，阿科斯塔姪子的祖母當時短暫離開房間後，孩子進入阿科斯塔的房間接觸電子煙。阿科斯塔聲稱，電子煙放在約60公分高的床頭櫃上，並被雜物稍加掩蓋，她原以為孩子無法觸及，而她認為電子煙當時沒電也已無THC成分，沒想到孩子會出現症狀。

警方將孩子及其父親送往醫院，尿液檢測確認體內含有THC成分。阿科斯塔被控兒童危害與持有管制物質罪，並於當天交保6000美元（約新台幣17.5萬元）後獲釋。

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