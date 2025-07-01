　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水中咬傷還不夠！　鯊魚追趕16歲少年到岸邊

鯊魚（紅圈處）追殺咬傷的少年到岸邊。（圖／翻攝自IG）

▲鯊魚（紅圈處）追殺咬傷的少年到岸邊。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾斯（New South Wales）卡巴瑞塔海灘（Cabarita Beach）於6月29日下午發生一起驚悚鯊魚攻擊事件。一名年僅16歲的少年在戲水時，遭一隻接近7英尺長的鯊魚襲擊，導致右側身體多處重傷。少年獲救上岸時，鯊魚竟一路追趕至岸邊，引起現場一片混亂。

根據《紐約郵報》報導指出，整起事件發生於6月29日下午4點左右，這名青少年在海中突遭鯊魚攻擊，造成他的右腿、手部與手臂嚴重撕裂傷。事發之後，現場目擊者立刻奔向岸邊伸手相救。

從拍攝的影片中可以看到，男孩試圖掙扎游回岸邊，而鯊魚的背鰭仍明顯出現在他身後水面，持續跟蹤。民眾驚叫聲不絕於耳，甚至有一位勇敢的路人為了阻止鯊魚靠近，揮拳試圖驅離牠。最後，人群合力將受傷少年救起，並以衝浪板充當臨時擔架，將他抬至岸上。

報導中提到，少年獲救後，好在現場有一位休假中、來自昆士蘭（Queensland）的急救人員，該名急救人員立即展開急救，並為少年四肢上創傷綁上止血帶。

新南威爾斯救生協會（NSW Surf Lifesaving）執行長皮爾斯（Stephen Pearce）受訪時表示「當我們的救生員趕到時，少年身上已經有止血帶固定，看起來是由一位在場的專業人士所為。」

緊急救援單位抵達後，少年被直升機緊急送往黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）。目前醫院證實他的傷勢雖嚴重，但情況穩定。

延伸閱讀
疲老闆離婚撕家庭醜陋面　答應結紮「妻卻出軌3男」：和別人生孩子
趁仙塔律師翻車試水溫！呂秋遠發米苔目文遭酸「受精卵沒感情」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／彭振聲妻輕生亡　高雄警局長林炎田親赴現場勘驗
彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來
快訊／彭振聲紅著眼眶搭高鐵！急返高雄畫面曝
快訊／松山區驚現天坑！　警急拉封鎖線
全台最大百貨首亮相！　逾5000個停車位
彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？
曾說認罪「絕不會翻供」！彭振聲涉圖利百億　京華城案進度一次看
小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間公布　警報響就要配合
快訊／國民黨全台多個黨部遭搜索！數人被帶走
彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」
淫魔郵差逼多女當性奴　中華郵政：暫停外勤工作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公共泳池遭4男包圍「摸遍全身」　9少女報案最小受害者11歲

快訊／池袋「太陽城」砍人！30多歲男命危　疑前同事尋仇

義大利「40年最強震」深度僅5km　市中心民眾嚇逃街上

咬破洗衣膠囊！　4歲女童「雙眼嚴重灼傷」3度手術險失明

日男「頭套尼龍袋」離奇陳屍客廳！　同居女在家卻稱：不知情

打開行李箱全是活蛇　印度男隨身帶「16條蛇」闖孟買機場被捕

情侶出國省錢「少做這件事」　登機才被告知：沒位了

川普民調直直落！　美國民族自豪感下降　Z世代尤其明顯

美國媽餵子女大麻　遭逮竟稱「防日後染毒」

水中咬傷還不夠！　鯊魚追趕16歲少年到岸邊

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

公共泳池遭4男包圍「摸遍全身」　9少女報案最小受害者11歲

快訊／池袋「太陽城」砍人！30多歲男命危　疑前同事尋仇

義大利「40年最強震」深度僅5km　市中心民眾嚇逃街上

咬破洗衣膠囊！　4歲女童「雙眼嚴重灼傷」3度手術險失明

日男「頭套尼龍袋」離奇陳屍客廳！　同居女在家卻稱：不知情

打開行李箱全是活蛇　印度男隨身帶「16條蛇」闖孟買機場被捕

情侶出國省錢「少做這件事」　登機才被告知：沒位了

川普民調直直落！　美國民族自豪感下降　Z世代尤其明顯

美國媽餵子女大麻　遭逮竟稱「防日後染毒」

水中咬傷還不夠！　鯊魚追趕16歲少年到岸邊

快訊／北市士林一處樹林火警！　警消滅火後「驚見一具焦屍」

陳其邁表態挺邱議瑩？　許智傑喊「他愛開玩笑」：我們交情夠

快訊／彭振聲妻輕生亡！高雄市警局局長林炎田親赴現場勘驗

中壢凌晨大停電「又是松鼠害的」　慘被電成焦屍

2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

好市多熟食區「可口可樂」回歸　周六前全台14店轉換機台

駕駛違停遭錄影情急抓住檢舉人　代價曝光罰更重

房市降價第一槍！　一紙公文證：建材供應商被迫降5%起

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

國際熱門新聞

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

川普再籲降息「點名台灣」也比美國低

政客闖家中性侵21歲人妻！　孟加拉人氣炸

義大利40年最強震　那不勒斯震感強烈

即／日本「吐噶喇列島」5.1地震！最大震度5弱

天空下起「鈔票雨」　他撒錢原因曝光

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

馬斯克：「大又美」通過隔天成立新政黨

7/5大地震傳言！韓國巫女：日本血債血還

台灣在名單上！美川普關稅大限「倒數10天」

滲透美企「資助北韓」　2台人被起訴

南韓靈車載遺體突停高速公路　警到場一看「司機也成亡者」

首爾弘大夜店驚魂！　台女遊客遭搶手機譙髒話「付錢才能走」

美股收漲275點標普那指創新高　台積電ADR反跌0.91％

更多熱門

相關新聞

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」遭酸

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」遭酸

知名網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌在協助靈骨塔詐騙集團辯護期間，將檢警偵辦進度洩漏給共犯，還疑似幫忙處理贓款等，昨（6月30日）遭北檢拘提到案。同樣身為律師的呂秋遠，因捲入私生子風波，暖男人設一夕崩壞，在沉寂一段時間後，他昨日悄悄浮出水面，PO出米苔目文，遭網友狠酸「米苔目有感情，受精卵沒感情。」

出國旅遊忘做1事！她「腿麻指甲發黑」嚇壞

出國旅遊忘做1事！她「腿麻指甲發黑」嚇壞

太陽下騎車30分鐘！婦人熱到「橫紋肌溶解」

太陽下騎車30分鐘！婦人熱到「橫紋肌溶解」

「1動作」可看出壽命長短　做不到死亡率飆6倍

「1動作」可看出壽命長短　做不到死亡率飆6倍

平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

關鍵字：

周刊王鯊魚

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

即／北投旅館傳出火警！

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面