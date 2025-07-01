水中咬傷還不夠！　鯊魚追趕16歲少年到岸邊

▲鯊魚（紅圈處）追殺咬傷的少年到岸邊。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾斯（New South Wales）卡巴瑞塔海灘（Cabarita Beach）於6月29日下午發生一起驚悚鯊魚攻擊事件。一名年僅16歲的少年在戲水時，遭一隻接近7英尺長的鯊魚襲擊，導致右側身體多處重傷。少年獲救上岸時，鯊魚竟一路追趕至岸邊，引起現場一片混亂。

根據《紐約郵報》報導指出，整起事件發生於6月29日下午4點左右，這名青少年在海中突遭鯊魚攻擊，造成他的右腿、手部與手臂嚴重撕裂傷。事發之後，現場目擊者立刻奔向岸邊伸手相救。

從拍攝的影片中可以看到，男孩試圖掙扎游回岸邊，而鯊魚的背鰭仍明顯出現在他身後水面，持續跟蹤。民眾驚叫聲不絕於耳，甚至有一位勇敢的路人為了阻止鯊魚靠近，揮拳試圖驅離牠。最後，人群合力將受傷少年救起，並以衝浪板充當臨時擔架，將他抬至岸上。

報導中提到，少年獲救後，好在現場有一位休假中、來自昆士蘭（Queensland）的急救人員，該名急救人員立即展開急救，並為少年四肢上創傷綁上止血帶。

新南威爾斯救生協會（NSW Surf Lifesaving）執行長皮爾斯（Stephen Pearce）受訪時表示「當我們的救生員趕到時，少年身上已經有止血帶固定，看起來是由一位在場的專業人士所為。」

緊急救援單位抵達後，少年被直升機緊急送往黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）。目前醫院證實他的傷勢雖嚴重，但情況穩定。

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