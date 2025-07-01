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冷凍櫃不是萬能！專家點名「6種食材」亂冰只會毀掉你的晚餐

▲▼食材保存,冷凍技巧,食材保鮮,專家建議,食材冷凍,冷凍櫃,冷凍庫,冰箱,保鮮。（圖／Pexels）

▲冷凍食材前別太隨便！專家提醒有些食物「一冰就毀風味」，解凍後還可能變成「食慾殺手」。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情期間，冷凍櫃幾乎成為許多台灣家庭的標配，目前也是許多人食材保鮮的首選。不過專家提醒，「冷凍保存」雖然方便，卻不是所有食物都適合直接一股腦送進冷凍庫。根據日本《Women's Health》報導，美國料理學校專家指出，有些食材經冷凍後容易破壞細胞結構，不僅營養流失，風味與口感更可能大打折扣。

來自紐約最大料理學校「Institute of Culinary Education」的主任主廚Shawn Matijevich表示，食材中的水分在冷凍過程中會膨脹並破壞細胞，一旦解凍後，細胞內的水分流出，就容易導致質地鬆軟、口感變差。儘管現代冷凍技術發達，他提醒消費者仍需注意食材本身的特性，以免為了不浪費食材，反成為「食慾殺手」。

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▲▼食材保存,冷凍技巧,食材保鮮,專家建議,食材冷凍,冷凍櫃,冷凍庫,冰箱,保鮮。（圖／Pexels）

專家點名！6種不宜冷凍食材

生葉菜與香草類：
如菠菜、羽衣甘藍、羅勒、香菜、薄荷等，因為含水量高且細胞結構脆弱，未經處理就冷凍，解凍後易枯萎氧化。正確方式應先汆燙再急速冷卻，或是瀝乾後冷凍，也可搭配橄欖油製成香草泥分裝保存。

高含水分的蔬果：
番茄、黃瓜、西瓜等雖然能冷凍，但解凍後會變得軟爛，不適合直接食用。不過，如果是為了日後拿來做番茄醬或果昔，倒也無妨。

帶殼雞蛋：
根據美國農業部（USDA）資料指出，雞蛋若「連殼冷凍」，蛋黃會呈現濃稠狀態，口感變差且使用不便。若有需求，應先開殼處理再冷凍。

軟質起司：
瑞可達（Ricotta Cheese）、布里（Brie Cheese）等濕度較高的起司冷凍後容易分離、影響風味。相比之下，帕瑪森（Parmigiano-Reggiano）或高達（Gouda Cheese）等硬質起司較耐凍。

部分乳製品：
如酸奶、蛋黃醬、切達起司等在冷凍後易分離、水感增加，因此專家建議避免。但如果是牛奶或「half-and-half（混合奶）」等，可冷凍後解凍並攪拌均勻恢復質地。

各式炸物：
炸雞、薯條等一旦冷凍再加熱，酥脆口感難以還原，還會淪為「油膩軟爛」的悲劇，不如趁熱享用才是真理！
Matijevich補充，想要保留冷凍食材的最佳品質，務必使用密封袋排除空氣；同時也要避免「一大塊」冷凍，可先分散鋪平，凍結後再集中包裝，這樣可以讓解凍更方便。

▲▼食材保存,冷凍技巧,食材保鮮,專家建議,食材冷凍,冷凍櫃,冷凍庫,冰箱,保鮮。（圖／Pexels）

冷凍雖然省時又省事，但懂得掌握保存技巧與食材特性，才能真正吃得安心又美味。專家呼籲，與其冰錯白費工夫，不如選擇正確保存方式，讓食材真正物盡其用。

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