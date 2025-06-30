本週「表達真心」才能讓好運降臨！巨蟹甩開包袱超自由、牡羊與摯愛情感升溫

▲本週星座運勢的關鍵字是「勇敢表達自我」！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

迎來盛夏之初，天氣逐漸炙熱，情緒與能量也隨之波動，日本知名占星師星乃せいこ為《yoi》原創占卜專欄「WEEKLY NEO HOROSCOPE」帶來6/30～7/6全新一週的星座運勢解析。本週的主題聚焦在「勇敢表達自我」，星乃せいこ提醒大家，與其壓抑情緒、委曲求全，不如在關鍵時刻適時說出「不」，清楚傳達自己的立場。這樣的真誠溝通，不僅有助於化解誤會，也能帶來人際關係的新契機，為整體運勢開啟順利之門。

牡羊座（3/21～4/19）

你正在進入一個以愛為名的溫馨時光！雖然行程滿檔、追夢不停，但這週建議你放慢腳步，好好與親密之人共度時光。不管是家人、戀人還是好友，一頓沒有手機干擾的晚餐、一段真心交流的對話，都能拉近彼此距離。把握這股柔軟的情感能量，讓關係升溫！

金牛座（4/20～5/20）

你的「嘴甜指數」飆升中！本週適合用輕鬆的話題、溫柔的問候來化解緊張氣氛。你一向理性、實事求是，但這週不妨試試用笑容攻勢，說說暖心小話題，會讓周遭人卸下心防，也更願意傾聽你的想法。從家庭到職場，氣氛都能因你的善意而更加和諧。

雙子座（5/21～6/21）

雙子本週有點全能發光的感覺！早上健身、午餐閨蜜聚會、晚上進修學習，你就是行動派的最佳代言人。別小看這種「生活多采多姿」的節奏，它正是讓你持續熱情與動力的來源。建議添購一把兼具時尚與實用的晴雨傘，助你走跳城市每個角落，風雨無阻！

巨蟹座（6/22～7/22）

這週你終於大解放啦！長期壓抑的你，終於能自在地做自己，說走就走、說不做就不做。無論是過去放不下的壓力，還是世俗的眼光，本週你都能輕鬆擺脫。放心去體驗、去冒險，這樣的你最迷人，和志同道合的朋友大聊特聊，靈魂也能補血充電。

獅子座（7/23～8/22）

重視形象與成果的獅子們，這週不妨放慢腳步，給自己一些「犒賞時間」。雖然你對金錢與事業充滿計畫，但現在正是回頭欣賞成果、好好享受豐收的時刻。一頓精緻的餐點、一件夢寐以求的單品，都值得你擁有，記得對自己說聲，「我真的做得很好！」

處女座（8/23～9/22）

如果有誰能把超滿行程安排得井井有條，那就是你啦！本週你的社交與公務雙管齊下，雖然分秒必爭，但你會從忙碌中感受到成就與充實。建議你多參與聚會、主動邀約，即使是臨時起意的小約會，也可能促成人際關係的新突破，保持彈性，機會就在轉角！

天秤座（9/23～10/23）

本週靈感與美感全面噴發！你對色彩、搭配甚至情緒細節都有極高敏銳度。這是一段探索自我、發掘獨特魅力的黃金期，不妨試著做些心理測驗或創意嘗試，從不喜歡的事物中挖掘反思與價值觀，你會驚訝地發現內在原來這麼精彩。

天蠍座（10/24～11/22）

說走就走的旅行魂覺醒啦！本週的你特別適合探險與偶遇，從日常中找到小驚喜，無論是一個沒計畫的短途旅行，或是一場突如其來的聚會，都有可能點燃你對生活的熱情。準備好輕便的鞋包，放下包袱，你將走出舒適圈、迎來豐富的靈感與能量。

射手座（11/23～12/21）

面對一波波不順，你卻能淡定以對，簡直是進階版成熟大人代表！這週可能有任務不如預期、角色讓你有點抗拒，但冷靜是你的最佳武器，給自己深呼吸的空間，妥善應對眼前挑戰，反而能成為蛻變的關鍵。建議你每晚為明天列出待辦清單，效率爆表！

摩羯座（12/22～1/19）

摩羯的你一向獨立強悍，但這週請相信「兩人同行力量大」。無論是情侶、朋友或戰友，只要攜手並肩，就能踏出更遠的旅程。你想做卻不敢做的事，也許對方一句「走啊」就能點燃你的行動力。記得，這週最Lucky的密語就是，「我們一起吧！」

水瓶座（1/20～2/18）

低調耕耘的你，本週簡直是「靜靜發光的星星」！雖然看起來沒什麼大事發生，但你正穩紮穩打地累積實力，不必焦急，也不必比較，持續朝目標前進，成功會在不遠處迎接你。多給自己一點肯定，並想像實現願望後的喜悅，那將成為你最強動力。

雙魚座（2/19～3/20）

本週的你充滿勇氣，連平常會讓你遲疑的場合也敢大方發聲！原來一直以來，你只是少了一個小小的推進器。現在的你，終於知道怎麼在眾人面前表達自我，建議事先準備幾句關鍵語句，像是，「我可以說一下嗎？」在重要時刻你將閃閃發光！