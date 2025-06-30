冷凍雞蛋不只省空間！網傳「保存簡單、蛋味超升級」日本人教你正確凍法

▲在日本家庭常見的「冷凍雞蛋」保存術，正確凍法不僅省空間，還能提升蛋香風味！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在講究食材活用的日本，「冷凍雞蛋」早已不是新鮮事。不少料理達人早就流行將雞蛋凍起來，除了延長保存期限、省空間，據說還能讓蛋香更濃、風味更升級。這樣的神奇保存術，也漸漸被台灣民眾注意到。不過，冷凍雞蛋真的萬無一失嗎？其實其中大有學問，亂凍一通反而可能讓冰箱「蛋爆」！

別再傻傻地整盒雞蛋直接丟冷凍庫！不想打開冷凍庫看到滿牆的「蛋災現場」，現在就參考日本《Women'sHealth》分享的日本達人做法。

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全蛋怎麼凍？攪拌分裝才不會悲劇收場

首先要知道的是，絕對不能連殼冷凍！雞蛋內部的水分結冰膨脹，蛋殼極可能破裂，瞬間讓整個冷凍庫變得一團糟。

正確保存方式是，將蛋打入碗中，輕輕打散攪拌均勻，推薦用大格製冰盒分裝冷凍。每一格約1/4杯容量，剛好對應一顆L號雞蛋的分量，冷凍完成後再轉存至密封袋中保存，要用多少取多少，超方便。

如果手邊只有小製冰盒，可用廚房秤測量重量來估算，一顆L號蛋約重50克。冷凍雞蛋建議4個月內食用完畢，最多可保存至1年，但仍是建議儘速使用。

冷凍蛋黃小心變硬！加糖加鹽是關鍵

相比全蛋，蛋黃冷凍就有點技巧了。如果什麼都不加就冷凍，蛋黃會變得超硬，解凍後幾乎無法使用。解方是每4顆蛋黃就加入1/8小匙鹽或1又1/2小匙糖，攪拌均勻後再冷凍。

用鹽或糖取決於用途，要做甜點就加糖、做鹹食或未定用途則加鹽，而且不必擔心味道跑掉，因為鹽量非常少，即使後來轉做甜食也不太會有影響。不過要記得冷凍前標示添加物、內容與日期，以免搞混。

冷凍蛋白最簡單！攪一攪就搞定

好消息是，單純冷凍雞蛋白時，只要輕輕打勻，再倒入容器中冷凍就完成。不需要加糖加鹽，不囉嗦、不拖泥帶水，輕鬆就能備好。

解凍技巧也有眉角！用錯方法恐壞風味

冷凍後的雞蛋因沒有蛋殼，分量判斷變得困難。這時就要仰賴廚房秤登場！

全蛋（L號蛋）＝約50g

蛋白＝約33g

蛋黃＝約17g

解凍方式建議放冷藏室慢慢解凍。如果急用，可將蛋放進密封容器，在流動的冷水下慢慢解凍。但請注意，解凍後的蛋一定要盡快用完。

冷凍雞蛋怎麼吃？蛋白霜也能輕鬆做

冷凍雞蛋適用於中心溫度需達74°C以上的料理，像是鹹派、蛋糕、炸物沾粉等都沒問題。不過要做滑嫩半熟炒蛋就不太適合了！蛋白解凍至室溫後還能打發，用來製作瑞士蛋白霜或義式蛋白霜，還是能讓甜點呈現Q彈迷人的口感與質感。

從現在起，不必擔心雞蛋用不完、做甜點剩下一堆蛋白蛋黃，只要學會這幾招「冷凍雞蛋神技」，就能讓你的冰箱管理更升級，料理靈感更多元！快跟上日本達人的節省智慧，讓雞蛋不再浪費，一顆也不放過！