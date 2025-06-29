夏天脫鞋「腳臭得要命」怎辦？醫師曝解法：打造2環境就夠

▲夏天炎熱多汗，許多人會有腳臭的困擾，醫師給出解方。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

炎炎夏日，許多人飽受腳臭困擾。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，腳臭源自腳汗與細菌作用下的異味產生，建議從材質挑選、清潔習慣到襪子科技入手，打造抗菌、透氣環境，有效改善異味問題，讓雙腳清爽迎接高溫季節。

腳掌擁有大量汗腺，加上鞋襪密閉悶熱，夏季腳臭問題更為普遍。黃軒醫師說明，腳汗與皮屑是細菌滋生的養分來源，細菌分解後產生異味氣體，包括異戊酸、氨氣與硫化氫，成為令人難耐的「臭襪子」元凶。

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高品質防臭襪的設計強調兩大核心，第一點為加入特殊纖維或抗菌劑，如二氧化鈦或銀離子，抑制細菌增生與異味產生。第二點則是吸濕排汗、促進空氣流通，透過鏤空織法與材質配比，如棉混錦綸，有效保持腳部乾爽。

▲夏天炎熱多汗，許多人會有腳臭的困擾，醫師給出解方。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



黃軒醫師建議，選襪時首重吸濕快乾材質，如美麗諾羊毛、竹纖維、COOLMAX®功能纖維等材質，避開純棉以防濕氣積聚。襪子厚度適中、具抗菌功能（如銀離子、銅纖維），並搭配彈性佳、合腳設計，可有效降低腳臭風險。

單靠選襪還不夠，日常習慣更是防臭關鍵。黃軒醫師提醒，襪子應每日更換、常曬太陽，利用紫外線殺菌除臭，避免重複穿濕襪導致異味加劇。保持足部清潔乾燥，是預防腳臭的重要一環。