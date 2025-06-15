「大家都回阿嬤家」卻不講阿公家！2.6萬人爆共鳴：對欸

▲原PO好奇為何大家都說阿嬤家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

有一種餓叫阿嬤覺得你餓，不少人都特別喜愛阿嬤餵食！而一名網友好奇發問，「為什麼大家都是講阿嬤家，不是講阿公家呢？」文章狂吸2.6萬人討論，「因為阿嬤會問你吃飽了沒？有一種餓，是阿嬤覺得你餓」、「阿嬤負責瘋狂餵食大家」、「阿嬤家最知名的是阿嬤的冰箱」。

一名網友在Threads表示，每當過年過節要回老家時，許多人都會習慣說「要回阿嬤家」，這讓原PO不禁思索著，「為什麼大家都是講阿嬤家，不是講阿公家呢？」

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底下引來2.6萬人爆共鳴，「阿嬤負責瘋狂餵食大家，阿公的功能就是：吃飯的時候記得叫他」、「阿公是阿嬤管的，所以是阿嬤家」、「有阿嬤才有家的感覺，阿嬤的菜永遠的回憶」、「對欸...一開始講阿嬤家，阿嬤過世後才變阿公家」、「因為給食物的最大，地位高於陪玩的玩具（指阿公）」、「因為阿嬤會顧家照料全家大小，阿公則是小透明比較沒存在感」、「因為阿嬤會問你吃飽了沒？有一種餓，是阿嬤覺得你餓」；其中還有人笑稱「阿嬤家最知名的是阿嬤的冰箱」、「只有阿嬤知道冰箱有什麼，阿公不知道」。

不過也有網友回應，「我們都說：淡水家、蘆洲家耶」、「我都講阿公阿嬤家欸」、「我都講爺奶家」、「我們都說阿公家，即使阿公過世了，還是會說阿公家」、「通常都是講最疼自己的那個人的家，我都講阿公家」。