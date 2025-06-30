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7月新戀情就在轉角！處女職場桃花旺、射手旅途中邂逅驚喜

▲▼ 星座,月亮星座,運勢,占星,感情,戀愛,Keiko。（圖／Pexels）

▲戀愛關係重新洗牌！7月星象變動劇烈，月亮星座揭露內心渴望，指引你迎向更成熟的愛情風景。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想知道這個月的戀愛運如何？別只看太陽星座，真正牽動你情緒、情感狀態的，其實是「月亮星座」！月亮星座被視為最能反映內心世界與感情變化的指標，也因此常被占星迷喻為「最準的星座運勢」。本月，在日本擁有「Lunalogy（月亮邏輯）」體系的占星師Keiko，帶來深具洞察力的7月感情運解析

Keiko表示，2025年7月是宇宙變動劇烈的一個月，天王星將於7日進入雙子座，引領全新思維模式，而海王星、土星、水星三大行星也接連逆行，情感面將出現深層動搖與重新整頓的契機。「這波星象震盪，不只挑戰你對關係的理解，也迫使我們直視內心的渴望與不安。」在這樣關鍵的月份裡，不妨用月亮星座為自己把脈，看清楚誰該放手、誰值得珍惜，迎向更成熟、更貼近心靈需求的戀愛關係。


月亮星座・牡羊座
不急躁，靜下心來思考，有助於重新整合自我
戀情的契機，可能來自意想不到的地方。這個月你容易在參加講座、線上課程等「學習型活動」中遇見讓你心動的對象。

越是與你價值觀不同的人，反而越容易激起你的好奇與情感火花。不過重點在於，不要一開始就把對方當成戀愛對象，而是先從朋友做起，慢慢發展，這樣的關係，才有機會穩定成長。


月亮星座・金牛座
適合重新面對內心深層情感的時刻
掌管愛與美的金星，此時正大力提升你原本的個人魅力，即使你沒有刻意裝扮或表現自己，也會有對你自然氣質著迷的人悄悄靠近。

這個月的戀愛關鍵字是「自然不做作」。自在地展現真實的自己，毫不矯情的交流方式，將大大拉近你與對方的距離。你甚至可能對一直視為朋友的人產生新的好感，讓友誼悄然升級成戀情。


月亮星座・雙子座
用字要謹慎，感性表達則大膽無妨
這個月你的戀愛觀可能會來一場大翻轉。你可能會突然被某個意想不到的人吸引，或是與一位突如其來靠近你的人迅速發展出曖昧情愫。總之，感情的展開不會按照常理出牌。這種時候，與其抗拒變化，不如順勢而為，從中脫離固有的思維與期待。

對已有伴侶的雙子來說，建議安排一次驚喜約會或不一樣的活動，能有效打破日常的平淡與無趣，為戀情注入新鮮感。

▲▼ 星座,月亮星座,運勢,占星,感情,戀愛,Keiko。（圖／Pexels）

月亮星座・巨蟹座
穿越內心的違和感，邁向全新階段
這段期間，戀愛的契機往往不在外表與條件，而是來自一種「說不上為什麼就是很合」的直覺感應。你可能會與某人產生無形的深層連結，這將是愛情萌芽的起點。有時候答案甚至會出現在夢中。如果最近夢境特別深刻或讓你印象深刻，不妨記錄下來，當中可能藏有宇宙給你的提示。

若你正對愛情感到疲憊，那麼就乾脆放下所有期待，好好享受一個人的自在與安定，也是個不錯的選擇。


月亮星座・獅子座
擺脫過去的理想束縛，重新勾勒未來藍圖
這個月的戀愛運勢充滿驚喜，甚至可能會出現「沒想到竟然是他／她！」的戲劇性發展。你可能會被過去從未列入對象的人吸引，或是展開一段完全跳脫既定戀愛模式的關係。新的愛情可能存在於「你從沒預料過的地方」，因此越是意外，就越值得好好體驗與珍惜。

對已有伴侶的獅子座而言，本月適合發展一種更自由、不互相束縛的關係模式。你會發現，相互尊重、彼此保有空間，反而更貼近當下的你，讓愛情關係更穩定、更自在。

月亮星座・處女座
勇敢迎接變化，把它變成轉機
這個月的戀情很可能從職場展開。不僅是同部門的同事，也可能與其他部門的人或業務往來的對象之間產生發展。在工作延伸出的互動中，容易擦出愛火。原本不太熟的人，也可能突然與你拉近距離。

但要注意，與其為了迎合對方而委屈自己，不如以真實的樣貌、自然的方式互動，才能讓關係走得更長遠。

▲▼ 星座,月亮星座,運勢,占星,感情,戀愛,Keiko。（圖／Pexels）

月亮星座・天秤座
讓嶄新的戀情洗去過去，重建關係
這個月的戀愛氣息帶有「國際感」。你可能會遇上遠距離戀情、在旅途中邂逅、線上互動，或是與來自不同文化、宗教背景的人開始一段關係，需突破各種「看似的隔閡」。你平常可能會避開的類型，這次卻出奇地吸引你。

對於已有伴侶的人而言，與對方一起規劃未來或分享夢想，將是鞏固關係的重要關鍵。

月亮星座・天蠍座
跳出舒適圈，探索新的戀愛世界
這個月戀愛的關鍵是「共鳴」。你將更容易被興趣相投、價值觀一致、感性頻率相近的人吸引。不妨從聊聊喜歡的事物開始，擴展彼此的交流。

對已有伴侶者來說，是否「看見相同風景」將成為關鍵，例如對飲食口味一致的對象，互動與關係也會進展更順利。

月亮星座・射手座
重新檢視你的愛情動力，燃起熱情
這個月的戀情可能充滿驚喜與不可預測性，像是一見鍾情、與外國人產生緣分，甚至被完全不是你類型的人吸引，愛情將展開一段自由、濃烈又難以預測的旅程。但對你來說，正是這種未知與刺激最令人著迷。即便價值觀不同，只要你保持好奇心，就能順利跨越。

若已有伴侶，一起旅行將有助於加深你們的感情連結。

▲▼ 星座,月亮星座,運勢,占星,感情,戀愛,Keiko。（圖／Pexels）

月亮星座・摩羯座
穩固生活基礎，戀愛也更穩定
這個月的愛情可能就在你最熟悉的地方悄悄萌芽。辦公室、健身房、咖啡廳、超市等你經常出沒的場所，可能隱藏著讓你心動的邂逅。

對情侶而言，共同經營生活將拉近彼此距離。一起下廚、運動等日常中的小事，反而是愛情持續升溫的重要關鍵。

月亮星座・水瓶座
用比平常更細膩的溝通，擁抱新可能
這個月將出現不少意料之外的愛情發展！那些能顛覆你「戀愛應該是怎樣」的舊有認知的情境，正等著你去體驗。不要被過往的類型或想法所局限。

情侶則建議在日常中安排「與以往不同的活動」，這種新鮮感將大大促進感情升溫。

月亮星座・雙魚座
尋找真正讓你安心的感情歸屬
這個月的戀愛舞台極具「在地風」。你可能會與住家附近、通勤路線相同、老家接近，甚至是校友等人之間產生感情連結。即使是熟面孔，也可能在深入對話後發現「我們其實住超近！」而建立新關係。

對情侶而言，關於「住」的議題將浮上檯面，可能會進一步討論同居、分居或搬遷等生活安排。

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關鍵字：

星座月亮星座運勢占星感情戀愛Keiko

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