出國旅遊忘做1事！她「腿麻指甲發黑」嚇壞　醫示警：恐心梗截肢

▲女子旅遊時發現「腳麻、腳指發黑」，檢查才知是因「脫水」產生血栓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

正值暑假期間，不少人會安排旅行，然而近期天氣炎熱，出門在外務必記得定時補充水份。一名女子近日去澳門自助旅行，旅行中常忘記「喝水」，回飯店後發現整隻腳麻到不行，且腳指頭開始發黑，整個指甲就像撞到黑青一樣，回台灣就醫檢查，竟是「脫水」產生血栓，導致血液沒辦法送到肢體末端，引發壞死。

婦產科醫師張宇琪今（30日）在臉書粉專分享個案，該位患者近日去澳門旅行，期間常忘記喝水，「回到飯店發現整隻腳『麻』到不行，再來發現到腳指頭開始有一些些黑黑的、整個指甲就像撞到黑青一樣，但她完全沒有印象撞到腳呀？？？！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師提到，幸運的是，該位患者的兒子剛好也是醫生，「在跟他講電話報平安時聊到這狀況，兒子一聽覺得不太對勁，於是請媽媽拍照傳給他看。「看完照片之後，兒子先請媽媽多喝水，然後吃一顆抗凝血劑，等回台灣後去血管外科檢查。」

果不其然，女子回台看診後抓出原因，竟是「脫水」產生血栓，加上血液太濃稠，沒辦法送到肢體末端，形成壞死導致指甲脫落。後來，病人開始吃抗凝血劑，從此再也不敢忘記多喝水。

張宇琪說明，脫水意味著體內水分不足，血液中的水分少、血液濃度就增加、變得濃稠，濃稠的血液流動比較慢，就容易在血管中凝結形成血栓。血栓問題可能會阻塞血管，導致中風、心肌梗塞等嚴重狀況，不可不慎。除此之外，對女性來說，水喝太少也很容易引發泌尿道感染，例如尿道炎等。

醫生提醒，正值暑假期間，不少人會安排旅行，而出門在外務必記得定時補充水份，別因擔心找廁所不方便就不喝水，尤其炎熱的季節，身體所需要的水量會更多，避免在旅途中發生憾事，真的要「多喝水沒事、沒事多喝水」。

延伸閱讀

▸ 爸媽要出30萬聘金卻反悔！他傻眼「要什麼面子」 岳父母怒：想辦婚禮又想省

▸ 日粗心男「5合電鍋」倒進7杯米 打開「災難現場」讓網友笑瘋：原來是壓力鍋煮法

▸ 原始連結