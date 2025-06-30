全盛時有43間！平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

▲野宴燒肉全盛時期有43間分店，如今只剩3間門市。（圖／CTWANT資料照）

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知名連鎖烤肉店野宴日式炭火燒肉曾是不少人聚餐首選，在全盛時期全台有43間店，但近年大縮減，目前只剩3間門市。有網友也發現野宴越關越多間，有人提及2008年的食安風波為主因。

原PO今（30）日在PTT以「有沒有野宴一間一間在關的卦啊」為題發文，表示野宴印象中價位普通，說不上好吃，「記得十幾年前路上很多間野宴」，最近回舊家，本來大路口就有一家野宴，現在回去變成火鍋店，「突然發現野宴是不是一間一間在關啊。」原PO表示，野宴曾經還滿多間分店，是大家開始吃得健康，還是燒烤類逐漸被淘汰。

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貼文一出，不少人紛紛留言「你那邊還來得及買台積電」、「現在吃到飽是顯學，燒肉吃到飽一堆」、「原來這間沒倒光？」、「有錢的沒時間吃，有時間的沒錢吃」、「好懷念的名字」。

也有網友提及，「冷凍過期3年的豬肛門」、「2008年大腸事件再加上雷曼兄弟事件後就一間間倒了」、「史前大腸頭」。

據了解，野宴日式炭火燒肉在2002年6月創立，因為平價受不少人喜愛，被稱為燒烤店龍頭，年營業額4億元，全盛時期全台有43間店，2008年爆發「過期大腸頭事件」，業者在2013年縮減至39家店，其中直營店8家。實際上野宴官網可見，目前全台只剩新北市新莊、台中沙鹿、金門金城3間門市。

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