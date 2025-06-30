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不用抽血照X光！「1動作」可看出壽命長短　做不到死亡率飆6倍

一個簡單平常的動作，就可以發現自己的身體健康狀況。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲研究發現，一個簡單的「坐下-起立測試」，就能看出心臟跟壽命的秘密。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有些動作看似平常簡單，但卻可以察覺健康狀況。有項追蹤12年的研究發現，若不能順利坐下、站起來的人，死亡率比一般人高出3到6倍，因為代表全身系統正在退化，不過只要靠訓練就可以改善。

基因醫師張家銘在臉書專頁指出，研究揭露：「坐下再站起來」這動作，能看出心臟跟壽命的秘密，能不能輕鬆從地上坐下、且不靠牆和手就站起來，這個動作則偷偷透露身體的真實狀態。

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張家銘指出，刊登在《歐洲預防心臟病學期刊》顯示，追蹤4000多位中老年人12年，發現不能順利坐下、站起來的人，死亡風險比其他人高出3到6倍，不用抽血或照X光，只要2分鐘就能知道身體的底細。

張家銘透露，這個動作叫做「坐下-起立測試」，只要一張瑜珈墊、光著腳，穿著不太卡的衣服，試著「從地上坐下，再站起來」，就能知道自己在「肌肉力量、柔軟度、平衡感和體脂比例」這4大關鍵能力的表現。滿分是10分。過程中只要用到一隻手、扶到地、或是晃了一下，都會扣0.5到1分。如果拿到0～4分的人，有超過4成在12年內去世；拿到10分的人，幾乎都還活得好好的。

張家銘說明，身體站不起來，代表的不是笨拙，而是全身系統正在退化，肌肉少了、平衡差了、關節僵了，身體其實早就在發出警訊。因為肌肉沒力、關節不靈活、身體協調性差，代表的就是整體身體機能都「鬆掉了」。

特別要注意的是，中年以後的族群，常常久坐、少動、不運動，肌肉慢慢流失，變成「肌少症」，再加上體脂肪堆積，很多人看起來外型沒什麼變化，內在其實早已是隱形病態，不只容易跌倒、不能自理生活，更可能讓血管變硬、代謝出問題，最後心臟受不了。

不過好消息是研究發現，可以透過訓練「練回來」的，只要持續進行下肢肌力、核心穩定、身體柔軟度與平衡訓練，坐下、起立的能力是可以明顯改善的，每天練一點、每天穩一點，分數會慢慢往上爬，身體的穩定感、靈活度、自主性也會跟著提升。

張家銘強調，健康從來不只是血壓、血糖那幾個數字而已，而是當跌倒時，有沒有能力自己站起來；坐下後，有沒有信心自己再站起來。如果現在正準備給自己一個健康計畫，不妨從這個最簡單的動作開始練起。身體會記得這些努力，未來的日子，也會因為這些每天小小的練習，而過得更有力、更有尊嚴、更有希望。

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