太陽下騎車30分鐘！婦人「熱到橫紋肌溶解」…急性腎衰竭住院

▲氣溫直線飆升，醫師提醒要多補充水分，即使是待在冷氣房也不可輕忽。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

天氣熱得發燙，根據氣象局推估，未來一周全台氣溫最高恐飆破37度。台中一名70歲婦人騎車時竟熱到橫紋肌溶解，幸好緊急就醫後恢復健康。

該名70歲婦人每天從住家騎車約30分鐘到8公里外參加活動，日前突覺身體發熱不舒服，就醫檢查，診斷出罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，治療後逐漸正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯今天（30日）指出表示，這名70歲女性患者到院時自述身體狀況，覺得全身熱熱的，同時也覺得麻，外觀看患者腳部水腫，進一步抽血檢查發現，血液中肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。

70歲婦人表示，有一天參加活動後，身體覺得不舒服，本來不以為意，一開始原本只有手腳感到麻麻的，後來愈來愈嚴重，變成全身都麻、還熱熱，所以感覺就醫。

陳采峯指出，天氣熱激烈運動又喝水不足，可能導致橫紋肌溶解症或急性腎衰竭。他建議，最好減少大熱天做戶外運動，如果身體出現肌肉疼痛、無力、僵硬，以及尿量減少、尿液呈現深色，就有可能罹患橫紋肌溶解症。

有慢性腎臟病的患者，更容易發生橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。陳采峯說，這名婦人罹患第四期腎臟病，腎臟功能只剩下不到正常的三分之一，在天熱少喝水、脫水的狀況下，誘發病症。

醫師提醒，天氣熱激烈運動又喝水不足，可能導致橫紋肌溶解症或急性腎衰竭。最近天氣持續高溫，不論是坐在冷氣房或是在室外活動，一定要隨時補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。

延伸閱讀

▸ 不想被人類關閉 AI竟恐嚇工程師「我知道你有外遇」

▸ 月收30萬180醫想找另一半 要小他至少20歲、能生小孩

▸ 原始連結