呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」　網酸：受精卵沒感情

▲呂秋遠律師日前捲入私生子風波，昨日悄悄復出發文。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌在協助靈骨塔詐騙集團辯護期間，將檢警偵辦進度洩漏給共犯，還疑似幫忙處理贓款等，昨（6月30日）遭北檢拘提到案。同樣身為律師的呂秋遠，因捲入私生子風波，暖男人設一夕崩壞，在沉寂一段時間後，他昨日悄悄浮出水面，PO出米苔目文，遭網友狠酸「米苔目有感情，受精卵沒感情。」

呂秋遠上個月捲入私生子風波，連發兩次文反控生母都被檢舉，臉書最新文章停留在4月30日。昨日律師界爆出李宜諪醜聞後，呂秋遠晚間悄悄復出發布文章，提到基隆和平島市場54年的米苔目攤歇業消息，訴說起兒時與爸媽在此地的回憶，分享他記憶裡的味道。

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不過，呂秋遠的文章絕口不提私生子風波，滿是對米苔目攤的不捨之情，讓網友不禁狠酸，「米苔目有感情，受精卵沒感情。」其他網友也紛紛表示，「用米苔目復出不錯喔」 、「所以，事情就這樣過去了？」、「五十四年啊？！ 那應該夠一個受精卵長成一個五十三歲又兩個月的老頭了」 、「我就在想怎麼會是米苔目，一看就是知道測試水溫」 、「記得當年某大律師說過台灣人的缺點是健忘，看看是不是真的喔。」

也有支持他的網友，樂見其回歸復出發文，「呂律師很開心又看到你的發文」、「律師，您回來了」、「一碼歸一碼！！能看到呂大發文分析有關政治、感情、教育、生活等等瑣事，就是最聰明且幸福的人」、「現在都7月了，上面那些回應的酸民嘴完沒啊，人家想發什麼日常不可嗎，不想看不要看，不要批評！！活在當下好嗎！」

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