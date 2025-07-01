全台炎熱「西半部飆37°C」　周五起午後雷陣雨變多

▲今明兩天高溫炎熱，西半部上看37度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有午後雷陣雨，今天(1日)和明天西半部高溫可達37度，今天午後雷陣雨較少，周五過後南方水氣增多，新竹以南和各山區有午後雷陣雨。至於本周是否會有颱風生成，氣象署表示，南海到菲律賓東方海面環境適合熱帶系統發展，但何時生成和強度、路徑仍待觀察。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，未來一周台灣天氣以晴朗炎熱為主，午後有雷陣雨，降雨區域會隨每日大氣穩定狀況不同而有所變化。

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至於熱帶系統動態，以及是否生成颱風，伍婉華進一步表示，從南海至菲律賓東方海面，目前環境適合熱帶系統發展，但系統何時形成、發展強度與移動方向，仍有不確定性。各種預報模式對系統路徑與形成時間仍未取得一致，若未來有影響台灣的可能，氣象署將第一時間提醒民眾留意。

▲今天到後天太平洋高壓增強，各地天氣晴朗炎熱。（圖／氣象署提供）

今天至後天受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。自周五起，太平洋高壓逐漸向北減弱，南邊海面上的水氣可能開始影響台灣，午後雷陣雨將逐漸增多。

高溫方面，伍婉華指出，這幾天氣溫偏高，今明兩天西半部高溫可達36至37度，金門約35度，其餘地區為33至34度。雖然周五後午後雷陣雨變多，但全台仍維持炎熱型態，大台北盆地、中南部內陸地區及花東縱谷仍可能出現36度以上高溫。

伍婉華表示，氣象署今日已針對多地發布高溫提醒，包括大台北、桃園、台中以南至屏東、南投、花蓮及金門等地。其中，橙色燈號區域為北市的北投、士林、中山、松山及內湖區，新北市的新店、新莊、淡水與蘆洲，以及彰化的花壇、員林等地，這些地區已連續3天出現36度以上高溫。未來幾天，氣象署將持續更新高溫資訊並調整發布區域。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

在降雨方面，伍婉華說明，今天太平洋高壓偏強，午後雷陣雨相對較少，各地以晴朗天氣為主，僅台東、恆春地區有零星短暫降雨。中午過後，新竹以南及各地山區有局部午後雷陣雨，今日午後雨勢以零星為主。

伍婉華進一步指出，周五之後，太平洋高壓北移，南方水氣增多，南部、澎湖、金門將整天斷斷續續出現短暫陣雨，其餘地區仍可見陽光，但中午過後新竹以南及各地山區會有午後雷陣雨。

預計周日至下周一，午後降雨情形將更明顯，伍婉華表示，中南部清晨可能有零星降雨，午後則為主要降雨時段，大台北、東北部與東部地區也可能出現午後雷陣雨。至於是否會出現局部大雨，氣象署將持續發布最新資訊。

針對昨日網路熱議的「莢狀雲」，伍婉華說明，該雲種屬於地形造成的雲，高空氣流攜帶水氣通過地形背風面時運動形成，雖然特殊，但與天氣穩定與否及降雨無直接關聯，屬於雲層現象。