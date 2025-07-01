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法媒：解放軍實力對美軍「青蛙比公牛」　腐敗與清洗恐自削力量

▲解放軍積極發展海上軍力。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲解放軍積極發展海上軍力。（圖／翻攝 央視軍情時間）

記者張靖榕／綜合報導

法媒分析美中軍力指出，儘管解放軍在武器與技術領域大幅進展，甚至高調宣傳新型匿蹤戰機「殲-50」，但仍遠不及美軍整體實力，加上共軍內部腐敗與「清洗」問題，使實力受限。專家仍然提醒，台灣千萬別自滿、故步自封。

法國《重點週刊》（Le Point）報導，解放軍預算20年間增近10倍，2025年將達約7.5兆新台幣。習近平目標在2049年打造「世界級軍隊」，但法國國際關係研究所亞洲主任朱利安（Marc Julienne）認為，中國在部分領域雖快速進步，卻難以構成足以嚇阻美國的軍力跳躍。

中國雖擁世界最大艦艇數量，但《重點週刊》比喻其軍力如「青蛙對公牛」，以量取勝卻在總噸位、戰力、船員訓練等方面落後美國。韓國海洋戰略研究所指出，中國有約200艘屬小型艦艇，且造船速度已超過船員培訓。

解放軍造船勢頭強勁，美國CSIS估2030年中國艦艇數將破425艘，但多數艦艇屆時將進入中期壽命，恐面臨維修高峰，且與勞動人口下滑時間重疊。

▲美軍雷根號航母編隊與多架戰機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍雷根號航母編隊與多架戰機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

若針對台灣動武，北京無需與美軍全球對抗，而是仰賴快速封鎖與登陸作戰。中國正加速軍用化民用船隻、部署大型駁船，可能擴增可登陸灘頭點，但也暴露易受攻擊的弱點。學者歐錫富指出，中共兩棲作戰仍面臨後勤與地形挑戰。

中國具備東風41等遠程飛彈、高超音速飛行器，意圖藉多領域攻擊封鎖台灣、阻止美國馳援。駐台的法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）分析，北京企圖讓美方不敢干預，並正試圖改變美中核威懾平衡。

空軍與無人機仍為解放軍弱項。中國翼龍無人機出口頻傳墜毀，美國則已啟動百億計畫打造千架無人機聯合作戰。海軍方面，美國11艘航母壓倒中國僅有的2艘蘇製舊艦。

儘管中國已縮短部分技術差距，但核潛艇、艦載機彈射等仍處劣勢。若發生潛艦戰，美軍可癱瘓中國對台部署補給線。

報導最後指出，共軍高層連年「清洗」，包括火箭軍與東部戰區人事更替頻繁，導致指揮體系混亂。國防安全研究院研究員歐錫富警告，台灣面對的仍是百萬大軍與強敵，應以高度警覺與準備應對挑戰。

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