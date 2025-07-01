首爾弘大夜店驚魂！　台女遊客遭搶手機譙髒話「付錢才能走」





記者張靖榕／綜合報導

一名女網友30日分享在南韓弘大遇到的恐怖經歷，她和同行友人被人以「免費」名義拉近一間夜店後，想離開竟被一群人擋下，還被罵粗口、動手，現場另外幾名中國女遊客也遭針對，最終還是叫警察來才解決，但警察也表明「沒有辦法保護外國人」，引發網友熱議。事實上，早在6個月前就有其他外國網友在美國論壇上表示遇到類似經歷。

▲該間位於弘大旁的夜店，被指專門騙外國人，還暴力威脅 。（圖／翻攝Instagram，下同）



外國網友年初在Reddit上提問，「夜店可以這樣做嗎」，並表示和朋友去弘大遊玩時，遇到有人說有間夜店有免費飲料可以喝，到夜店門口時卻被告知「只有門票免費」，當下雖然覺得怪，但還是進去了，因為店內非常冷清，不到5分鐘一行人就想出來，卻被店員們強行硬扯、拉住不給離開，要求未待滿一小時就要給門票錢，甚至惡人先告狀，威脅要報警。

該名網友表示，最終被迫付了1.5萬韓元才被允許離開，店家還強調這樣「很大方」。

台灣女網友30日在Threads上分享更恐怖的經歷，被一名韓國女子強調「看看不用錢，不喜歡也可以出來」的話術，硬拉進去夜店後，不到一分鐘就想出場。

此時一群韓國男子擋在門口，要求付錢才能出去，看到原PO拿起手機錄影竟然還罵髒話、動手打人，甚至一度把手機搶走，用力抓到原PO手腕大瘀青。

原PO表示，現場還有一組中國女遊客也被擋住不給出去，最後叫警察來，雖然因此成功脫身，但警察竟然也說「幫不上忙」、「因為是外國人所以沒辦法保護」。

▲弘大惡夜店，被指專門騙外國人 。（圖／翻攝Google Maps）



「實在是太可怕了專門騙外國人」，原PO警告各位國人去韓國旅遊務必小心，「真的太可怕了，直接留下陰影。」她更分享該間夜店的IG帳號，「Dokkaebi Club」雖然擁有3.2萬IG粉絲，但Google僅10則評論，總體評分也只有2.3顆星，地點位於首爾麻浦區，弘大商圈內。