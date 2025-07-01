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歐洲「前所未見高溫警報」！　西班牙、葡萄牙小鎮飆近50度破紀錄

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲多國正遭遇極端熱浪侵襲，法國30日發布歷來最多地區的高溫警報，巴黎等16個地區被列為最高等級的紅色警戒，另有68區處於橙色警戒，氣候部長魯納謝（Agnès Pannier-Runacher）表示，「這是前所未見的情況」。包括西班牙、葡萄牙、義大利、德國、英國及克羅埃西亞等巴爾幹地區，皆籠罩在炙熱天氣之下。

西班牙與葡萄牙在上周末分別創下6月歷史高溫紀錄。西班牙安達盧西亞地區的埃爾格拉納多氣溫飆到46度，而葡萄牙中部莫拉鎮則達到46.6度。多國已部署緊急醫療服務，並呼籲民眾避免外出。法國已有近200所學校完全或部分停課；當局預期熱浪本周中達到高峰。

法國的紅色警報將自當地時間30日中午12時生效。南部科比耶爾山區29日發生森林大火，導致高速公路關閉與居民撤離，所幸火勢已被控制。

義大利方面，包括羅馬、米蘭、威尼斯與薩丁尼亞在內的21座城市，也被列入最高級警戒。義大利急診醫學會副會長瓜里諾（Mario Guarino）透露，該國急診室因中暑就診人數增加了約10％。

英國周一接近打破6月高溫紀錄，希斯洛機場測得當日最高溫33.1度，溫布頓網球賽當日也錄得歷來開幕日最高溫32.9度。西班牙方面仍維持高溫警報，預計本月將創下歷來最熱6月。

西班牙塞維亞21歲女子桑契斯（Anabel Sanchez）告訴路透社，「我睡不好、失眠、食慾不振，還會中暑，根本無法集中精神。」

葡萄牙首都里斯本等7個地區亦處於最高警戒等級。德國氣象局警告，30日與1日氣溫恐逼近38度，可能再創新高。熱浪已導致萊茵河水位下降，限制貨船載運量並推高運輸成本。

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