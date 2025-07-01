最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周日模擬圖（上圖左），從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，而最高機率約僅30%，分別集中在日本東南方海面及琉球南方海面；最新美國系集模式對菲東輕颱的模擬路徑，仍呈現「天女散花」（上圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，大約周四關島北方先有輕度颱風發展，向東北遠離；大約周五在菲律賓東方另一輕颱發展，也先向東北遠離，之後再回頭撲向琉球附近，應持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日熱如盛夏，各地晴朗酷熱，最高氣溫達37度以上，山區午後偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島亦偶有短暫降雨的機率。

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吳德榮說，周三起至下周一各地晴朗，午後多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率，恆春半島亦偶有短暫降雨的機率，高溫雖微降，各地仍炎熱。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，本周在菲律賓東方至關島附近有熱帶擾動醞釀，大約周四關島北方先有輕颱發展，向東北遠離；大約周五在菲律賓東方另一輕颱發展，也先向東北遠離，之後再回頭撲向琉球附近。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式周日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率約僅30%，分別集中在日本東南方海面及琉球南方海面；最新美國系集模式（GEFS）對菲律賓東方輕颱的模擬路徑，仍呈現分歧如天女散花一般，由於各國模式還會持續調整，應持續觀察。