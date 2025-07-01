台北驚見飛碟雲原因曝　如「迷你颱風」空拍片瘋傳

記者陳俊宏／台北報導

台北市6月30日上空出現一片巨型雲朵，讓不少民眾紛紛拍下照片直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」，還有攝影師空拍縮時15分鐘影片，畫面相當震撼。對此，氣象粉專解釋，這叫「莢狀雲」。

▼台北上空飄巨大「幽浮雲」。（圖／翻攝「台北天文通」臉書）



攝影師在「jerryxie.21」Threads貼出空拍影片，並寫道，「夕陽出現這朵雲引起大家注目，結果我也順手空拍縮時了15分鐘（等機場塔台放行時間終於有點事情做），感覺有點像超迷你的颱風。」該文引發熱烈迴響，獲得超過2.8萬人按讚、逾52萬次瀏覽。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」在底下留言解釋，「這個酷酷像迷你颱風的雲叫作『莢狀雲』」，因台灣在太平洋高氣壓的邊緣，大氣穩定又吹很強的東南風，氣流順著東南風，撞上雪山山脈後會上下擺動，其中上升部分就會形成這個酷酷的莢狀雲了。

中央氣象署也曾解釋「莢狀雲」，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲！莢狀雲中央厚、周邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層疊在一起，由於外型像豆莢，故名為「莢狀雲」；不過，有時也像飛碟，所以有人叫它飛碟雲，有時甚至也像好吃的舒芙蕾。

氣象署說，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時因為變暖，就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆因地型而生的莢狀雲就出現。

氣象署表示，由於莢狀雲的形成與地形相關，所以常常出現在固定的位置，以台北盆地為例，容易在陽明山的東側看到它。

▼「飛碟雲」莢狀雲成因。（圖／氣象署）

