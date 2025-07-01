美智庫：川普、金正恩有望趁「10月APEC」板門店再度會面！

▲專家認為，川普與金正恩有望在10月進行第三次川金會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國近日對伊朗核設施展開空襲，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國問題資深研究員車維德（Victor Cha）就指出，這次的行動可能會讓朝鮮半島「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID）徹底破局。他認為，北韓如今會更堅信擁核才是自保之道，畢竟若美國能對伊朗動用重型炸彈，北韓自然也可能成為下個目標，然而這樣的改變也可能促成美國與北韓重啟對話。

根據《韓聯社》報導，車維德在CSIS舉行的「美國對伊朗空襲對北韓、中國、俄羅斯造成的影響」線上研討會中表示，美國投下十多枚「鑽地彈」攻擊伊朗，以北韓的立場而言，等同證明只有擁有核武才能讓自己免於相同命運。

這會讓平壤當局更加堅信選擇發展核武是正確的路。他也補充，目前還無法斷定這場攻擊是否會促成美國與北韓重啟對話，但不排除北韓為了躲避可能的軍事打擊，會主動尋求談判。也就是說，這次的對伊朗攻擊某種程度也為北韓與美國重啟談判打開大門。

▲金正恩與川普先前曾象徵性地跨越板門店界線。（圖／朝中社）



車維德指出，北韓與俄羅斯之間的軍事合作日益加深，若再加上北韓對伊朗鈾濃縮設施建設進行技術支援，為了防止北韓與俄伊的關係持續加深，川普政府有理由透過外交手段，尋求談判。

儘管要實現「完全、可驗證且不可逆的無核化」可能無望，但出於戰略考量，北韓與美國仍有展開對話的空間。

車維德還提到，美國總統川普有望在10月底出席亞太經濟合作會議（APEC）期間訪問南韓，主動尋求與金正恩見面的機會，在板門店再度重現世界注目的「川金會」。