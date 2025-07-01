立法院會強碰傅崐萁花蓮造勢　韓國瑜一小時宣布散會

▲證券投資人及期貨交易人保護法修正三讀 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）立法院會強碰國民黨團總召傅崐萁上午花蓮造勢，大批國民黨、民眾黨立委前往站台，上週協商則確定今日議程僅處理到第3案，包含證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案、國際金融業務條例相關修法，並在現場約10名立委無異議下順利三讀，10點一到，立法院長韓國瑜就宣告，本次會議到此為止，現在散會。

傅崐萁近期積極「回防」花蓮，今舉辦「反惡罷團結大會」花蓮場，而且要在1天之內連辦2場，今天上午北區場為早上9點半到中午12點，地點在花蓮市中正體育館；下午的南區場則是下午3點至5點，地點在玉里藝文中心，有大批國民黨立委前往站台、白委張啓楷、林國成也共襄盛舉，但兩場造勢活動都不開放媒體入場採訪。

然而該場造勢強碰今日院會議程，在上週協商後，確立議程僅處理到第三案，綠委提案證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案，而今日上午議場僅剩下10名立委，韓國瑜也一一點名，包含綠委羅美玲、林月琴、王正旭、吳思瑤、陳培瑜、藍委陳永康、邱鎮軍、葛如鈞、白委黃珊珊、林憶君等人。

九點院會一開，在國際金融業務條例相關修法、證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案，相繼三讀通過後，韓國瑜就宣布休息，到10點確認無臨時提案後，韓國瑜宣告，本次會議到此為止，現在散會。