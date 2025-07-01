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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「妻子輕生」彭振聲崩潰　民眾黨：全力協助後續事宜、支持捍衛清白

▲彭振聲妻子輕生亡，律師緊急向法院請假。（圖／記者許靖騏攝，下同）

▲彭振聲妻子輕生亡，律師緊急向法院請假。（圖／記者許靖騏攝）

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備開庭時，接到至親噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」，稍早警方證實，彭振聲妻子輕生死亡。對此，民眾黨表示，深感震驚與哀痛，他們向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並強調將極盡全力協助彭副市長處理後續事宜，並支持其在司法上捍衛清白。

民眾黨發出聲明表示，今日在台北地方法院開庭前忽聞噩耗，對彭振聲副市長至親不幸離世的噩耗，台灣民眾黨深感震驚與哀痛。

民眾黨表示，傳出不幸事件後，彭副市長今天在法庭外的心痛發聲，本黨在場同仁同感悲憤，悲痛之情溢於言表。他們懷著最沉重的心情，向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並對逝者表達由衷哀悼。

民眾黨強調，此時此刻，請讓悲傷的家屬有喘息與哀悼的空間，也呼籲社會以最大的體諒與關懷，讓彭副市長與家屬走過這段極其困難的時刻。本黨將極盡全力協助彭副市長處理後續事宜，並支持其在司法上捍衛清白，願逝者安息，家屬節哀保重。

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▼昔日柯文哲、彭振聲共事。（圖／資料照）

▲▼彭振聲。（圖／資料照）

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