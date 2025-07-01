傅崐萁首場花蓮反罷造勢登場　支持者揮國旗擠滿體育館

▲傅崐萁首場花蓮反罷造勢登場 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

首波立委罷免案將於7月26日投票，被綠營視為「首惡」的國民黨團總召傅崐萁今（1日）一連在花蓮舉辦兩場《花蓮反惡罷團結大會》。據記者現場觀察，活動尚未開始前，活動場地就擠滿支持者，首場在中正體育館舉辦，一二樓都擠滿了人潮。立委陳玉珍在致詞時特別提到，這次大罷免最重要的就是花蓮，因為民進黨最希望傅崐萁被罷掉，呼籲大家一定要出來投下「不同意罷免」。

傅崐萁今天的《花蓮反惡罷 團結大會》一早9點半在北區中正體育館登場，下午3點將在南區玉里藝文中心舉辦。活動尚未開始前，中正體育館就擠滿人潮，主持人也不斷呼籲大家要投五個字「不同意罷免」，同時也帶領大家喊出「花蓮顧好，台灣才會好」，現場氣氛熱鬧。

無黨籍立委高金素梅助講時提到，國家長期禁止陸客進來，花蓮人非常艱辛，這次的大罷免不是哪個立委被罷免，民進黨要罷免的是立法院多數立法委員，第一波有24立委要被罷免，這太荒唐了，全世界沒有一個國家可以這樣發動大罷免。

高金素梅說，8年前，蔡英文執政的時候，立法院一黨獨大，民進黨做了什麼事情？把公務人員退休金減半了；莫德納大家打不到，立委要調資料還調不到，中央說這是秘密不能讓大家看到；疫情時大家還買不到口罩，這麼多的弊案，她感到對不起我們國家，呼籲大家726一定要出門投下不同意罷免。

陳玉珍說，傅崐萁真的是超級認真辛苦，除了在立法院帶領國民黨團前進，他還要常常回花蓮關心大家。傅崐萁做得非常好，黨團可能有個別意見，但是他就是有辦法團結所有的立委，爭取到福國利民的法案。

陳玉珍問道，這麼多年來，婚喪喜慶的時候是誰在你在身邊？外面的罷團，他們平常有一絲一毫關心花蓮嗎？這次的大罷免最重要的就是花蓮，因為民進黨最心心念念的就是傅崐萁，民進黨就是希望可以把傅崐萁拔掉，呼籲大家726看到選票時，一定要蓋下5個字的「不同意罷免」。

藍委吳宗憲上台就問大家，台灣這一年來亂不亂？就因為台灣出現一位喜歡鬥爭的總統，選舉是我喜歡這個人，我就投給他，但是罷免是因為我討厭你仇恨你所以罷免你，民進黨就是要發動罷免，所以在台灣掀起仇恨值，這是台灣過去從未發生的，這真的很可惡，「你不能在台灣玩這種東西啊！這不是民主國家的樣子！」。

吳宗憲說，現在兩岸越來越危險，台灣缺電問題、台灣缺水問題，醫療體系問題，美國關稅的問題，低薪、高通膨，這些都是問題，但是民進黨不處理這些問題，一直在搞大罷免，這真的是正常國家會發生的事情嗎？今天花蓮市黨部被搜索了，民進黨已經破壞了國家的司法自由，他非常憂心；他呼籲賴清德放下屠刀，這樣台灣會沒有未來，希望賴清德當個人人尊敬的總統。



