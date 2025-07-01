喊話大罷免大失敗賴清德就辭黨主席！　吳宗憲：好好做個全民總統

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，目前有24件藍委罷免案將在7月26日舉行投票，總統賴清德28日也首度表態，「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一同承擔、守護國家」。對此，國民黨立委吳宗憲今（1日）表示，自己期待、自己盼望、自己懇求，民進黨大惡罷大失敗之後，立院民進黨不過半，賴清德主席就辭職，好好做個全民總統，大家7/26 一定要出來投下不同意罷免，給賴清德主席率領的民進黨，以及卓榮泰院長率領的行政團隊一個教訓。

吳宗憲表示，在柯建銘不斷說大罷免是他主導及策劃下，民進黨主席賴清德也在中常會下令大動員協助罷團，明眼人一定知道現在的「惡罷」就是兩位挑起。

吳宗憲表示，在賴清德主席號召的青鳥們加持下，台灣社會陷入各種光怪陸離的抓「共匪」行動、出征觀看中國大陸流行用語及影音的人，嚴重撕毀內部團結、劇烈破壞和睦生活，只允許社會出現綠色的聲音，「其餘」皆是「雜」音。

吳宗憲提到，當賴清德總統用團結十講，從長毛象、說台灣話客家人聽得懂嗎？再到讓其餘人種不夠「綠」變雜質，最後來到連制憲都不知道有台灣代表的瞎說，每次演講都必定分化台灣，這不是總統該做的事，賴清德主席正躲在總統的身分裡，企圖瞞騙眾人來號召罷免。

接著，吳宗憲認為，當前台灣正面臨嚴峻挑戰，就算不翻開兩岸的兵凶戰危，大家也正在面臨關稅、產業外移、台幣升值的衝擊，將有可能讓中小型出口商難以承受，而導致訂單缺乏，引發一波倒閉而造成大量失業潮。

吳宗憲說，還有，高房價讓人買不起、詐騙到處橫行，通貨膨脹不斷攀升、醫療體系離職瀕危、貧富差距急速加劇等等，有多少民生議題，是急需用總統身分號召人民、政府、企業、社團來團結面對，尋求共識來解決問題。

吳宗憲呼籲，如果賴清德還是黨主席，執政黨唯一要確保的是不斷「藉由」勝選來拿下執政權，所以才有選輸翻桌來弄罷免，這並非選舉與罷免的真諦，完全被政黨私利薰心。7/26大家必須出來投「不同意罷免票」，讓賴清德主席放下屠刀，團結為國，專心做好賴清德總統，在朝野間尋求共解，帶台灣走出泥淖。

吳宗憲直言，請賴清德當個全民總統，做個人人尊敬，而不是人人害怕的總統，請兌現在總統大選前對全民的承諾，而不是再用謊言欺騙選上之後，不顧後果，不顧一切代價的去達成背後的目的。

最後，吳宗憲強調，所以，大家一定要給賴清德主席率領的民進黨，以及卓榮泰院長率領的行政團隊一個教訓，7/26 一定要出來投下不同意罷免！

▼吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）