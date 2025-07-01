檢調又約談中央黨部黨工　國民黨：企圖在罷免時癱瘓黨務運作

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免三階投票將於7月26日登場，國民黨組發會上周才有人被北檢約談，無保請回，本週屏東地檢「接力」訊問，國民黨組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部今（1日）上午又有多位黨工遭檢調帶走約談，國民黨發言人楊智伃對此痛批，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作。

楊智伃質疑，在面對罷免不到一個月的關鍵時刻，檢調是否透過搜索與查扣手機，意圖掌握國民黨最後的選戰部署與動員規劃？這樣的作為，形同扮演當權者的「東廠」，以過當的司法操作，意圖蒐集在野黨情資。早在台中市黨部遭搜索時，就曾傳出檢調扣走與案件無關的「黨務動員」與「金主名冊」等機敏資料，令人質疑是否以「調查之名、干預之實」，已然逾越司法分際。

楊智伃嚴正指出，這種手段令人深感憂心，是否又是一次「司法干預政治」的翻版？正當賴清德在「國家團結十講」連番失言，引爆社會不滿、激發全民反罷免、反獨裁的浪潮，執政黨卻選擇動用國家機器，企圖透過司法打壓來壓制在野聲音，嚴重踐踏民主程序。

楊智伃說，更令人無法接受的是，對於多起「罷藍」團體涉嫌偽造15萬份連署、數十件幽靈連署橫行的案件，檢調卻遲遲未見積極偵辦。相較之下，辦藍不辦綠、選擇性執法的情形昭然若揭。

楊智伃痛批，檢調機關如今甘為政治鷹犬，為賴清德效力，背離司法應有的中立與尊嚴，令人痛心。而這一切，民意都看在眼裡。在最後關鍵時刻，人民必將站出來，以「不同意罷免」的一票，向獨裁與濫權說不，守護台灣的民主與法治。