偽造車牌「重罰7.2萬元」擬7/15上路　肇事致死可沒入車輛

▲交通部修法重罰偽造車牌違規，最高罰7.2萬元，目標7月15日上路。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為打擊偽造號牌，交通部今預告修法草案，針對汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，或於道路停車等，直接重罰7.2萬元，並當場移置保管該車輛，牌照扣繳；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯等3樣態，車輛將沒入拍賣或銷毀。交通部表示，新制目標7月15日上路。

交通違規記點新制上路，且嚴重超速標準從60公里下修至40公里，吊扣車牌激增，去(113)年逮偽造車牌1271件，使用偽造號牌案件高峰為8月，達到261件，經交通部公路局及跨機關聯手防堵，舉發件數逐月下降，至113年12月剩101件，更下降達61%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為進一步嚇阻，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，對偽造車牌祭出重罰，交通部昨(30日)也預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，使用偽造、變造或矇領之牌照，罰款將從1萬800元直接加重至7.2萬元，並當場移置保管車輛；並新增汽車使用偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，可重罰7.2萬元，並當場移置保管車輛。

另牌照吊扣期間行駛，機車原罰5400元到8100元、汽車原罰7200元到1萬800元，皆將直接加重罰3.6萬元，並當場移置保管車輛，吊銷牌照。未領用牌照行駛、報廢登記之汽車仍行駛、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、汽車未領用有效牌照於道路停車，或號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛等，罰款也直接拉高至3.6萬元。

此外，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3.6萬元。修法也併罰非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，將可開罰駕駛人3.6萬元。

交通部修法也規劃，偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯等3樣態，車輛將沒入拍賣或銷毀。

相關修法草案預計預告7天，蒐集各界意見後進入法制作業程序。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，目前已會商內政部函報行政院建請核定自今年7月15日施行。