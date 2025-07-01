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駕駛不停讓行人「新制上路」最高罰3.6萬　交通部遭兩派網友罵爆

▲台南市2024年交通安全防制工作有成，全年A1交通事故死亡人數較2023年同期減少25人、A1行人死亡人數亦減少2人，全年度防制成效符合中央政策所訂7％之降幅目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲駕駛未禮讓行人致死傷新制上路，違規最高罰3.6萬元。（圖／記者林東良翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

交通部日前公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，未停讓行人致輕傷、重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元，交通部6月30日在臉書宣布新制已上路，消息一出立刻吸引大量網友留言，有人不滿新制罰則還是太輕，但也有人覺得行人違規也應該加重處罰。

交通部表示，2024年行人死傷1萬7162人，相較2023年1萬7660人，減少498人，其中死亡人數由380人減少至366人，顯示道安改善有成效，但行人死亡案件中，有83人是因為「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

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為了再提升汽車駕駛人停讓行人觀念，促使駕駛人確實遵守規定，交通部新修「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」已在6月30日上路，新制中加重未停讓行人致死傷者的起罰金額，駕駛不停讓行人致輕傷原罰鍰7200元，調高至1萬8000元、駕駛不停讓行人至重傷或死亡原罰鍰1萬8000元，一律裁罰3萬6000元。

交通部6月30日在臉書粉絲團宣布新制上路，消息一出立刻吸引大量網友留言，然而正反支持者都有網友不滿新制，一派的網友說．「罰得真輕」、「應該再重，一直加碼，直到輕視人命的駕駛把嘴巴閉上為止」、「好便宜，才3.6萬」、「一條人命3萬6000元，這是交通部為國人訂下的價格」。

另一派的網友，「千錯萬錯都是駕駛的錯，如果行人違規在先罰則卻輕輕不成比例」、「行人仗著帝王條款亂走要不要加重處罰」、「行人也要遵守交通號誌，沒遵守號誌被撞到，怎麼會是駕駛人的事」、「行人違規導致傷亡的都不管嗎，不要只會要求駕駛人」。
 

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