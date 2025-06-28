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雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

▲雲林縣政府完成濁水溪堤防南側道路可行性評估，縣長張麗善率交通工務局局長於麥寮鄉公所辦理地方說明會，向鄉親說明評估案內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府完成濁水溪堤防南側道路可行性評估，縣長張麗善率交通工務局局長於麥寮鄉公所辦理地方說明會，向鄉親說明評估案內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為了加強雲林地區道路路網的完整性，加速大麥寮地區對外交通，雲林縣政府剛完成濁水溪堤防南側道路可行性評估，昨（27）日縣長張麗善率交通工務局局長汪令堯，偕同議員林深、吳蕙蘭、許留賓、李明哲、麥寮鄉長許忠富及多位代表及村長等，於麥寮鄉公所辦理地方說明會，向鄉親說明評估案內容。

縣長張麗善表示，考量雲林縣山海平衡發展、地方需求以及台塑六輕工業區未來發展等因素，在整體交通方面的佈局上，現階段六輕工業區聯外現況道路已不敷使用，除了上下班時段車流量多交通事故頻傳外，重車出入六輕工業區僅藉由聯一號道路（工業路）連結台61線，我們針對地方長期的建議，進行濁水溪堤防南側道路闢建以連結國道1號的可行性評估。
 
張麗善進一步說明，為回應地方需求，縣交通工務局於2022年向中央爭取650餘萬元經費，辦理「濁水溪堤防南側道路可行性研究」，盤點整體路廊之交通需求及重要聚落、結點與相關條件限制，經一年多的現地調查，中央、地方各單位的協商，及專家學者進行審查，目前已完成評估成果，分別向鄉親來說明評估案，也聽取民眾的意見。

濁水溪堤岸南側道路經評估，建議採平面道路開闢，長22.43公里，所需經費需113.5億元，具有經濟可行性，可以提供六輕工業區快速連結國道1號。接著縣府會將有關意見納入評估報告檢討修正，儘速統整後送中央爭取闢建經費，相信透過濁水溪堤防南側道路不僅可增加運輸的便利性，提升產業的發展，也可達到交通車輛的疏散跟分流 保障用路人的安全。
 
交通工務局局長汪令堯說明，案經比較配置線型、拆遷量、交通運轉、都市計畫、景觀環境、用地面積、工程費用及工期等項目進行評估，如採高架快速道路模式，總工程經費將高達838餘億，經濟效益僅0.27；採平面道路開闢才能達到大於1的1.56本益比，總長22.43公里，經費為113.5億元，以六輕工業區北側六輕聯絡道，沿濁水溪堤岸南側，經過麥寮鄉、崙背鄉、二崙鄉及西螺鎮四鄉鎮，於西螺連結國道1號。

汪令堯指出，濁水溪堤岸南側平面道路案，沿途高架跨越台61線，並評估增設台61交流道，以橋梁銜接台19線，終點連結西螺都市計畫道路，寬度考量交通需求及安全，一般路段採20公尺寬，配置雙向2快車道2慢車道，可以提供六輕工業區快速連結國道1號，健全交通網絡，強化產業鏈連結，另考量建設規模，可採分段推動，從六輕連絡道拓寬、台61淨高改善、台61至台19路段、台19至西螺路段、台61增設交流道逐步建設。

▲雲林縣政府完成濁水溪堤防南側道路可行性評估，縣長張麗善率交通工務局局長於麥寮鄉公所辦理地方說明會，向鄉親說明評估案內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府完成濁水溪堤防南側道路可行性評估，於麥寮鄉公所辦理地方說明會向鄉親說明評估案內容。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

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