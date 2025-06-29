交通部7月人事再洗牌　高公局、公路局長都要異動

▲交通部7月將再有一波人事洗牌。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

繼觀光署長、台鐵和高鐵董座人事大搬風後，交通部7月再有一波人事洗牌，因應高公局長、運研所長退休，交通部正著手布局下波人事調整，傳出公路局長陳文瑞接任高公局長呼聲高，交通部公共運輸及監理司長林福山也被點名是接任公路局長可能人選。交長陳世凱表示，人事仍在安排，還沒最後定案。

交通部長陳世凱自113年9月2日上任以來，逐步站穩腳步，展現施政節奏，交通部所轄機關與國營事業體系的人事布局亦開始調整。今年1月起，首先撤換高鐵董事長江耀宗，改由時任總經理鄭光遠接任。

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緊接著在6月，交通體系再出現一波人事地震，鄭光遠轉任台鐵董事長，行政院政務委員史哲則接掌高鐵董座，重組新局，另觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀出線，此波調整中的鄭光遠與陳玉秀皆為業界出身的專業經理人。

因應高公局長趙興華7月初提早退休、運研所長林繼國7月中屆齡退休，也牽動交通部新一波人事大搬風和布局，交通部內部已啟動接任人選的評估作業。

其中傳出公路局長陳文瑞接任高公局長呼聲高，公路局長部分，交通部公共運輸及監理司長林福山也被點名是可能人選。此外，鐵道技術研究及驗證中心董座也傳出由交通部路政及道安司長黃運貴兼代。不過交通部表示相關人事仍在安排中。

交通部長陳世凱則表示，目前交通部有些同仁規劃退休，之後必須要選任司長、局長等人選，這部分還會再做安排，目前還沒有最後定案。