澳托兒所男員工涉「性侵8嬰幼兒」　最小僅5月大！1200童恐染病

▲ 至少8名嬰幼兒遭受布朗魔爪。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本26歲托兒中心員工布朗（Joshua Brown）被控性侵8名年齡介於5個月至2歲的嬰幼兒，累計逾70項罪名，案情曝光後震驚全國。當局憂心有更多孩童可能接觸傳染病原，已建議1200名兒童接受篩檢。

《衛報》報導，布朗來自墨爾本西南郊庫克角，罪名包括性侵與性侵未遂、猥褻兒童及製作兒童性剝削影像，8名受害兒童就讀的托兒中心位於西郊，出於保護考量未公開機構名稱。此案由性犯罪小組負責調查，上周已通知受害孩童家屬。

警方調查發現，布朗2017年1月起至2025年5月間曾任職於20間托兒中心，且證據表明他在另一間位於北郊的托兒中心期間也有違法行為，目前正優先調查。維多利亞州政府已開設專門網站與熱線，公開布朗任職機構與期間，以便家長查詢與求助。

維州首席衛生官員麥克葛瑞斯（Christian McGrath）表示，約有2600個家庭接獲通知，建議1200名孩童接受傳染病檢測，當局認為染病風險極低，但此舉是為讓家長安心。他拒絕透露可能的疾病類型，但稱皆可透過抗生素治療，不構成公衛風險。

代理警察局長史蒂文森（Janet Stevenson）指出，本案是由警方主動調查兒童性虐待影像後揭發，並非受害學童家長報案。布朗此前並無案底，持有有效工作證照，現已被吊銷。警方為確保「每個孩童家長都知道他是誰、在哪裡工作」，破例解禁對布朗的身分保密令。他目前仍被收押，預計9月15日出庭。

維州州長艾倫（Jacinta Allan）痛批此案令人作嘔且駭人，宣布政府將於下月強化兒童工作者審查制度。各級官員也呼籲儘速推動托育人員全國登記制度，並承諾推動立法，嚴懲不符安全標準的托育中心。