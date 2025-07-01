35歲華裔醫認「迷姦病患」還拍片！　女麻醉醒來驚覺正遭性侵

▲ 程志承認多項性侵及性虐指控。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約35歲華裔醫師程志（Zhi Alan Cheng，音譯）承認對至少7名女性施藥性侵，犯行包括對注射鎮靜劑的病人伸出狼爪，以及在自宅性侵被迷昏的女性，甚至全程錄影留證。他已於6月30日在皇后區法院認罪，預計8月28日宣判，最重可判24年徒刑。

綜合《紐約郵報》等美媒，檢方指控，程志犯案場所包括職場與住家，其中3名受害人是他任職紐約長老會皇后醫院（New York-Presbyterian Queens）時期的病患，其餘多為交友軟體上認識的女性。她們多半在無意識狀態下遭到性侵，對過程毫無記憶，其中一人甚至是因接受胃腸道手術被麻醉，醒來卻發現自己正遭到侵犯。

程志犯行於2022年曝光，當時一名女性友人意外發現程志迷昏後性侵自己及其他女性的影片後報案，檢方與醫院合作展開調查，在他位於皇后區的住家查獲多段錄影畫面，顯示他在診間和住家猥褻及性侵女性，受害者最年輕僅19歲。

警方也在現場搜出多種藥物，包括用於鎮靜的異丙酚（propofol）及七氟醚（sevoflurane），還有古柯鹼、K他命、LSD和MDMA等毒品。檢察官卡茲（Melinda Katz）痛斥，程志身為醫師卻違背誓言性侵病患，指控其行為「暴力又扭曲」。

程志被下令在審理期間不得保釋，並被吊銷醫師執照。他對4項性侵及3項性虐待指控認罪，針對另一項性虐待指控則與檢方達成認罪協議，律師也坦言他認罪的罪行「極其嚴重」。檢方表示，他將面臨最高24年有期徒刑。