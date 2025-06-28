性侵女童逼穿網襪扮AV女優...入珠成鐵證　60歲淫房東要賠300萬

▲檳榔攤老闆性侵女童多年，除判刑9年6月外，還要賠3百萬元。（圖／記者林名揚翻攝)

記者郭玗潔／台北報導

台北鄭姓男子經營檳榔攤，雇用一名單親媽媽，並把住處房間分租給媽媽和幼女小安(化名)，鄭男卻從小安念小二性侵到小六，還買網襪要她扮演AV女優供逞慾，導致小安身心受創，連正常上學都沒辦法。該案刑事上訴到二審，鄭男被依犯2個加重強制猥褻罪、2個加重強制性交罪，遭判9年6月徒刑。民事上，母女倆對鄭男求償1500萬元，台北地院判賠300萬，母女上訴要鄭男再多賠500萬，共800萬元，被法院駁回。可上訴。

據了解，鄭男在新北市經營檳榔攤，雇用女童小安的媽媽，並於2018年至2020年間，將住處房間以3000元分租給母女倆，媽媽相當信任鄭男為人，小安也習慣稱呼60歲的鄭男「伯公」，沒想到因媽媽去檳榔攤工作，小安常跟鄭男獨處一室，竟遭到鄭男長年侵犯。

母女倆在鄭男住處住了2年，在小安念小學4年級時，媽媽才帶她搬離居所，小安原以為可以脫離鄭男魔掌，但鄭男又將檳榔攤頂讓給媽媽經營，鄭男仍經常到檳榔攤，藉口指導功課將小安帶回家侵犯，事後還去藥房買避孕藥，騙小安是抗生素、維他命，要她服用。

小安在念小學4年級時，就會開始穿網襪自拍，擺出大人姿勢，在IG上展現自己身材，在課堂上，也會在傳給同學的紙條上寫著「A片」、「打砲」等的字眼，學校老師雖察覺小安情況不對勁，輔導室也啟動關懷機制，找社工加入關懷行列，但媽媽並不認為小安會被欺負。小安一直被侵犯到小六，直到媽媽擔心小安網路交友不慎遭性侵，於2023年1月29日跟小安說「如果發生性行為，醫院驗的出來」，小安才講出自己遭鄭男侵犯。

小安證稱，從她小二時，鄭男就會叫她進他房間看電視，並將她抱到床上撫摸胸部，幾乎每天都這麼做，到了3年級，鄭男開始猥褻她下體，並在她升到4年級時，把門鎖起來叫她一起看A片，要求她扮演AV女優，甚至帶她到賣場買黑絲襪、網襪，要她穿上並性侵她。直到她和媽媽搬家，遭侵犯的頻率才越來越少，但每個月也有1、2次，最後1次發生在2023年1月14日，鄭男叫她去住處拿紅包，又先騎車載她到賣場買網襪，不顧她抗拒再度性侵得逞。小安也指認，鄭男生殖器上有一顆痣並有入珠，背部靠近屁股有一條疤，肚子正面有神明全身象刺青。

台北地院審理，鄭男雖否認犯行，但法官認為小安證述一致，且對鄭男的身體特徵描述吻合，雖因案發時年幼，對遭猥褻、性交次數難有完整記憶，但在遭侵犯的地點、方式等等基本事實，證述情節歷次大致相符，不過僅4次侵犯事證明確，最後判定鄭男在她小二、三、四、六年級時，對鄭犯2個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，合併應執行9年6月徒刑。檢方上訴遭駁回。可上訴。

民事上，母親和小安對鄭男求償1500萬，台北地院判鄭男要賠300萬。母女再上訴求償800萬，台灣高等法院審理，檢視小安的診斷證明書、身心障礙者鑑定等資料，包含小安因遭鄭男侵害，產生自傷、攻擊行為，需服藥且無法正常到學校學習，而鄭男國小畢業，有3名成年子女，已和配偶離婚，入監前務農，名下有繼承自他母親的公同共有土地，財產總額為3400萬餘元等情，認為原審判鄭男賠300萬元適當，駁回上訴。可上訴。

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