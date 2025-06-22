少女幫男友擋酒...遭強吻亂摸「不雅姿勢頂撞」　黑幫分子下場曝

▲天道盟太陽會成員黃男猥褻少女遭判刑2年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北14歲少女小美（化名）到天道盟太陽會成員黃男家中找男友，被黃男當眾拉上腿陪酒，不顧她抗拒，對她強吻、摸胸和下體，還抱起她以「火車便當」姿勢頂撞，小美的男友和朋友在旁不僅不敢吭聲，朋友還勸小美「要習以為常」。小美父親得知此事後報警處理，全案經新北地院審理，法官依黃男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處2年徒刑。可上訴。

判決指出，小美於2023年4、5月認識天道盟太陽會黃姓男子，2023年6月6日晚間9時許，小美在IG限動上看到男友跑到黃男家抽菸喝酒，因男友表示「走不開」，小美便前往黃男家，打算接男友回家。

小美於7日清晨5時30分到場，為了幫男友擋酒，坐下來陪黃男喝酒，黃男卻將她拉上大腿亂摸，當眾把頭埋進她胸部喊「妳身上有很香的味道，一股奶香味」、「胸部在這年紀已經算很大了」，還兇狠命令她不准走，並從背後抱住她喊「我硬了、妳以後只能是我的」，對她耳朵吹氣、強吻，摸胸，試圖撫摸下體，不顧小美伸手擋開，又將她抱起，以「火車便當」姿勢頂撞，並對大家說「你們看她濕了」。一直到黃男吃東西，小美找藉口要去廁所、跟其他人聊天，才能從黃男身上離開，並趁黃男睡著離去。

小美表示，過程中她曾用眼神向當時的男友和朋友求救，但男友及朋友也無能為力，朋友甚至表示「他對每個女生都這樣，要習以為常」，男友還和朋友先行離開，黃男的女友和其他在場的人則是不勝酒力睡著了。

全案審理時，黃男辯稱是小美自己來親他，他不確定有沒摸她胸部，但沒摸她下體也沒頂撞她下體。男友也作證，小美當天雖然有來找他，但他對那天的事情沒有印象了。

不過法官檢視相關人證，判定黃男強吻、環抱小美、將手伸進小美衣服內摸胸、並將小美抱起後，以下體頂撞、也隔著衣物摸她下體，犯行屬實，審酌黃男案發時為26歲成年人，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處2年徒刑。可上訴。

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