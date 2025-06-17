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淡水惡狼隨機性侵！拉1女進暗巷喊「跟我做愛」 判決出爐

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新北淡水區吳姓男子尾隨女子，打算性侵對方。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市淡水區一名吳姓男子，長期在社區內騷擾女性，行徑日益猖狂。今年初他接連尾隨2名女子返家，甚至趁對方開門之際強行闖入，意圖性侵對方，手段令人髮指。落網後，吳男多次辯稱「我有病」，企圖逃避刑責。對此，士林地院依兩項強制性交未遂罪，判吳男4年有期徒刑。

今年1月31日晚間，吳男於淡水區一處大樓外，尾隨1名女子返家，見女子警覺轉身，他竟跟上前問：「妹妹，妳沒有要回家嗎？」並一路尾隨，見時機成熟，竟抓住對方手腕，另一手伸進褲襠想脫褲並將女子拉入暗巷。女子驚呼求救，幸好有路人夫妻見義勇為喝斥制止，吳男才作罷。

同年2月14日深夜11時許，吳男在捷運站鎖定一名女子，尾隨對方進入社區大樓，趁著女子開門瞬間闖入，強搶手機並推她到牆邊，胡亂摸其下腹與臀部，還語出驚人說：「我有病，跟我做愛，救救我！」女子佯裝答應換手機，吳男卻將手機藏入外套拉鍊口袋，直到鄰居聽聞呼救拿傘衝出喝止，他才逃逸。

調查發現，吳男曾多次遭通報涉有社區滋擾、性騷擾及違反跟騷法行為，甚至有侵入他人住宅與強拉女子手部欲阻其開門等紀錄。儘管他自稱有思覺失調症，檢方調查後認定其有完整辨識能力與行為控制能力，且犯意明確、手段反覆，依法將他起訴。

對此，法官認為，吳男為了滿足私慾而對女子施暴，且否認犯行，犯後態度不佳，也未與被害人達成和解，因此依兩項強制性交未遂罪，判2年、2年4月有期徒刑，合併執行4年。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113

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