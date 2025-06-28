挪威王儲妃長子被控9刑事罪！涉性侵、性暴力　受害者逾10人

▲挪威王儲妃長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

挪威警方27日宣布對王儲妃長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）提出多項刑事指控，包括性侵、性暴力與人身傷害，案情震撼挪威社會。檢方更證實，受害人數高達「雙位數」。

根據《美聯社》報導，現年28歲的柏格荷伊比是王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）與前夫所生，也是王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子。儘管沒有王室頭銜與官方職務，他自幼生活備受矚目，也與王儲夫婦所生的弟妹共享王室特權。

警方指出，柏格荷伊比自2024年起陸續遭人指控涉入多起性侵案件，期間也因人身傷害與破壞行為遭到數度逮捕，相關調查持續至今。

奧斯陸警察律師克魯舍夫斯基（Andreas Kruszewski）在記者會中透露，荷伊比在警方偵訊中態度配合，警方蒐證包含簡訊、證人供詞與搜索結果等。目前柏格荷伊比未與王儲一家同住，並處於自由候審狀態。

克魯舍夫斯基進一步說明，柏格荷伊比目前面臨的起訴內容包括1起涉及性交的強暴案、2起未發生性交的強暴案、4起性暴力案件與2起人身攻擊案。他強調，「除了確認涉及受害人數為雙位數外，我無法進一步透露細節。」

辯護律師塞庫利奇（Petar Sekulic）透過電郵回應外媒詢問時表示，柏格荷伊比非常嚴肅看待這些指控，但他在大多數案件中，尤其是涉及性侵與暴力的部分，「不承認有任何不當行為。」

此案已成為挪威各大媒體的頭條新聞。王室方面則保持低調，對媒體詢問未做正面回應。根據《挪威通訊社》報導，王室發言人僅回應，「案件正在依法處理中，王室不予評論。」

外媒報導指出，柏格荷伊比過去就曾多次登上新聞版面，除了吸毒成癮、自述精神狀況不穩，2024年11月更被爆出有家暴女友紀錄，其生父博格（Morton Borg）也曾因毒品與暴力罪名入獄。