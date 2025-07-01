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桃園蓮花季登場　人氣DIY、必拍網美照一次看

▲▼ 桃園蓮花季登場　人氣DIY、必拍網美照一次看 。（圖／桃園市政府）

▲2025桃園蓮花季即日起至8月17日盛大登場，每週末都有精彩活動，桃園市副市長蘇俊賓（右五）邀請大家前來桃園觀音賞蓮。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

說到夏天，最消暑、最應景的活動絕非「賞蓮」莫屬！粉嫩綻放的蓮花、碧綠搖曳的荷葉，加上沁涼的蓮子甜品和田園風光，讓人一秒忘記高溫暑氣！2025桃園蓮花季在7/1（二）～8/17（日）於觀音區蓮花園休閒農業區熱鬧登場，今年主題「蓮饗樂園」超有看頭，不僅結合永續生活、在地文化與慢食理念，更規劃出一系列適合親子同樂的活動，要讓大人小孩都能吃得開心、玩得滿足、拍得盡興！

▲▼ 桃園蓮花季,接駁車,消暑,暑假,夏天,賞蓮,一日遊,半日遊,觀光,親子。（圖／桃園市政府提供）

▲粉紅蓮花盛開於夏日田野間，美不勝收的景致，是桃園蓮花季必拍亮點之一！

每週活動超豐富「一日遊」就這樣玩！
蓮花季每週末都有不同主題活動，不僅有親子劇團、原林藝術舞集、民歌演唱會、街頭藝人等精彩演出，園區內多家農場同步推出蓮花主題DIY與食農體驗，還有以花入饌的蓮花饗宴等多元活動，不僅能賞蓮，還能玩出地方特色。假日還有免費接駁車穿梭主會場與各大農場，無論是親子家庭或外地旅客都能輕鬆暢遊，開啟一場說走就走的夏日小旅行！

西瓜季也來湊一腳「農事體驗＋瓜瓜學堂」消暑又吸睛！
除了賞蓮，還有特色農產體驗等你來參加！7/5（六）將舉辦「桃園市西瓜評鑑暨促銷活動」，到場一遊的民眾有機會吃到桃園在地出產高甜度的比賽西瓜以及在地農特產品，現場還有彩繪大師為大西瓜創作藝術塗裝，吸睛又好拍；7/20（日）登場的「瓜瓜學堂」設計多樣體驗內容，教大家從種瓜、挑瓜、吃瓜、玩瓜到西瓜剉冰DIY，走入瓜田親手採摘、動手製作冰品，寓教於樂，是親子出遊的最佳選擇。

人氣DIY熱烈登場 親子體驗療癒時光！
動手做、一起玩！今年桃園蓮花季延續人氣活動，由各大合作農場輪流舉辦，推出剝蓮子、蓮香囊、乾燥花盆飾等手作體驗，還有從蓮田到餐桌的荷葉飯DIY更不容錯過，讓遊客結合手作與食農教育，親子共同創作出獨一無二的夏日回憶，7/6（日）更有親子寫生嘉年華一起繪出夏日專屬記憶，溫馨滿分！

▲▼ 桃園蓮花季,接駁車,消暑,暑假,夏天,賞蓮,一日遊,半日遊,觀光,親子。（圖／桃園市政府提供）

▲熱門DIY體驗活動「剝蓮子」，動手玩中學，讓孩子在樂趣中認識食農文化。

必拍亮點！「乘坐大王蓮」體驗輕功水上漂
超夢幻的「乘坐大王蓮」體驗，才是經典！大王蓮寬大的葉面能承載孩童甚至成人的重量，宛如漂浮在水面上的舞台。大小朋友坐上蓮葉拍照打卡，彷彿進入童話世界，是夏季最受歡迎的拍照熱點之一。為了響應父親節，8/10（日）將舉辦「爸爸王蓮水上漂」活動，現場將發放共200張免費體驗券，邀請爸爸們坐上大王蓮，享受水面漂浮的片刻寧靜，體驗輕功般的輕盈與從容，留下難忘的節日記憶！

▲▼ 桃園蓮花季,接駁車,消暑,暑假,夏天,賞蓮,一日遊,半日遊,觀光,親子。（圖／桃園市政府提供）

▲超夯打卡體驗「乘坐大王蓮」，如同漂浮於童話世界，大小朋友都驚呼連連！

低碳出行，免費接駁輕鬆玩透透！
為響應永續旅遊，活動期間特別規劃免費假日接駁車服務，每逢週六、日提供紅藍2條路線，每30分鐘一班，皆於公埤停車場發車，串聯主會場與周邊重點農場。紅線行經新坡農會、大田蓮花等熱門景點，藍線則經過水蓮之鄉、蓮荷園、向陽農場等人氣場域，省去開車煩惱，玩得更輕鬆自在！

五大裝置藝術打造創意打卡熱點！壓軸演唱會為夏天畫下完美句點
園區內設置五大裝置藝術作品，包括「桃園好農頂呱呱」、「夏日荷風」、「台北赤蛙嚕拉拉」、「Rocky」與「絃響蓮語」，巧妙地將西瓜、赤蛙、蓮花與樂器等意象融合，打造出兼具生態與創意的打卡熱點，上傳美照至個人IG完成打卡任務更有抽獎機會獲得好禮。8/17（日）舉行壓軸閉幕演唱會，邀請到跨國原民樂團卡尼特KaNit與「桃園星人秀」易辰&米米、SOLARISM接力開唱，用音樂為整個蓮花季劃下最動人的句點。

▲▼ 桃園蓮花季,接駁車,消暑,暑假,夏天,賞蓮,一日遊,半日遊,觀光,親子。（圖／桃園市政府提供）

▲2025桃園蓮花季以「蓮饗樂園」為主題，融合永續生活、在地文化與慢食理念，歡迎大家一同踏入蓮花盛開的夏日饗宴！

從荷葉搖曳的田園風光，到動手做香囊、漂浮大王蓮的奇妙體驗，桃園蓮花季處處驚喜不斷。加上貼心的免費接駁服務與豐富體驗活動，無論是親子遊、好友行、文青漫旅都適合。花期有限，不妨就趁這個夏天，安排一場療癒又充實的蓮花一日遊，收穫滿滿回憶與笑容！

更多活動詳情與DIY活動報名
「桃園蓮花季」活動官網 https://www.2025taoyuanlotus.989.com.tw
「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/lotus.guanyin
「觀音區蓮花園休閒農業區」IG https://www.instagram.com/taoyuanlotus

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