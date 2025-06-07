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2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場　百對親子青埔大玩海洋變裝

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園城市變裝嘉年華7日於桃園青埔置地廣場盛大開幕，吸引大量遊客參與，展現桃園城市的活力與創意。首日活動舉行趣味十足的海洋變裝遊行以及親子海洋變裝造型大賽，為6月7日、8日兩日精彩活動揭開序幕。

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場

▲市府觀光旅遊局專委李復華戴上可愛造型頭飾、小小變裝後，秒變童心大男孩。（圖／記者楊淑媛攝）

市府觀光旅遊局專委李復華戴上可愛造型頭飾、小小變裝後，秒變童心大男孩於致詞指出，桃園是快速發展進步的城市，同時也是年輕的城市，近年來，市府舉辦許多創意十足的親子活動，期讓年輕家庭幸福感多一點。

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場

去年桃園城市變裝嘉年華於青埔地區舉行，吸引超過3萬名遊客，獲得熱烈迴響。今年嘉年華活動延續與置地廣場桃園合作，主題定為「開始你的變身」，期待遊客無論年齡都能在桃園找到屬於自己的變裝靈感與樂趣。開幕日的海洋主題活動成為最大亮點，百對親子盛裝打扮成美人魚公主、海龜等海洋角色展現創意，ㄚ桃園哥、蜜蜂科長及手信霧隱城等可愛吉祥物人偶也與民眾熱烈互動。

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場

▲2025桃園城市變裝嘉年華主題為「開始你的變身」。（圖／記者楊淑媛攝）

6月8日的活動更是不容錯過，重頭戲包括國際知名Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會」台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將在8月代表台灣前往日本名古屋，爭奪世界第一的榮譽。此外來自英國的百萬人氣Coser「Ember Wolf」與「Spill the Tea」將首次登台與粉絲互動，展示專業Cosplay技術與表演魅力。同時日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」也將特別現身，進行演出與握手見面會，為現場觀眾帶來最純正的日本偶像文化體驗。精彩的表演及互動活動，勢必成為粉絲難忘的回憶。

▲2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場

置地廣場桃園位於A18高鐵桃園站旁，交通便利，遊客可透過機場捷運、市內公車或UBike到達。同時，周邊景點如華泰名品城、Xpark、新光影城、台灣高鐵探索館，以及橫山書法藝術館和環球購物中心等，均為遊客提供多元化的旅遊選擇，歡迎大家把握機會，一起來置地廣場桃園玩變裝。此外，今年更與Xpark、桃園新光影城、手信霧隱城及馬祖新村眷村文創園區合作，推出期間限定的「景點玩變裝」優惠活動，更多2025桃園城市變裝嘉年華活動資訊請至活動官網、桃園觀光導覽網或臉書「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

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