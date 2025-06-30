高雄航點+1！台灣虎航今開航濟州島　年底再增泰獅航直飛北海道

▲台灣虎航高雄濟州島首航。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

交通部長陳世凱今（30）日南下高雄考察小港機場新航線進度、貴賓室設施等議題，今天也是台灣虎航開航高雄濟州航線，成為虎航在高雄的第11條航線。目前高雄機場每週飛航362班，已恢復至疫情前98%，立委許智傑透露，下半年泰國獅航可望開闢高雄北海道航線，明年星宇航空也將進駐，高雄人出國選擇更加豐富。

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▲▼交通部長陳世凱今日南下考察高雄小港機場 。（圖／記者賴文萱攝）

陳世凱今天指出，小港機場的航班、航線、航點一直在增加，這幾年高雄人要出國越來越便利，認同委員們提到的「供給帶動需求」的說法，對於未來航線增加議題，他強調會持續跟航空公司溝通，並且增加獎勵等誘因，努力讓高雄鄉親出國不用再跑到台北。

另一方面，陳世凱表示，如何透過機場引進更多觀光客來高雄，怎麼樣把南部觀光整合起來，也希望觀光署跟民航局一起去思考及合作。

▲▼台灣虎航首航高雄濟州。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣虎航表示，此新航線不僅是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄-金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，為了慶祝高雄-濟州航線首航，高雄國際機場也特別安排了灑水儀式，為新航線祈福。高雄-濟州航線開航初期每週營運4班，若再加上桃園-濟州及台中-濟州航線，今起每週將提供13班往返台灣與濟州島。

立法院交通委員會召委許智傑表示，擔任召委短短半年，部長已經第五度到高雄機場，可見他對高雄機場的重視，今天台灣虎航首次飛往濟州，加上疫情後新增韓國金浦、泰國廊曼、越南富國島、日本岡山、泰國清邁、中國重慶、日本仙台等境外航點，每週飛航362班，目前已恢復至疫情前98%，也象徵高雄的航空業恢復到疫情前榮景。

▲許智傑透露下半年還有泰獅航開航北海道，明年初星宇航空也將進駐高雄。（圖／記者賴文萱攝）

許智傑也透露新航線好消息，今年下半年泰國獅航將開闢北海道新航線，越捷航空也規劃芽莊、大叻包機，明年初星宇也將首次進駐高雄，預計起飛一架次，他會努力爭取到讓高雄人出國旅遊更豐富、更便利。

今日考察重點的貴賓室空間，星宇航空貴賓室預計7月1日起開始施工，預計完工後，高雄機場將有4座貴賓室，包含今年新加入的南苑貴賓室，以及原有的華航及長榮貴賓室。

而民眾普遍關心機場美食的選擇，除了擴充便利商店空間及商品豐富度外，也引進米其林牛肉麵及素食料理，希望可以滿足旅客的需求，未來也規劃在新航廈設置美食街，提供旅客更多樣化的餐飲服務。

今年旅客人數也明顯回升許多，據統計1至5月國際線客運量約225萬人次，恢復至疫情前同期91%。許智傑表示，機場要給旅客最好的服務，高雄機場恢復得相當快速，相關設施規劃也得跟上腳步才行。