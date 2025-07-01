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用AI創作專屬繪本！新北青少年圖書館推「親子共學創客坊」

▲新北青少年圖書館推親子創客共學。（圖／新北市立圖書館提供）

▲AI繪本自己作！青少年圖書館推親子共學創客坊。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

生成式AI在全球掀起熱潮，為推動親子科技教育，新北市青少年圖書館「創新學習中心」於7月5日至8月31日暑假期間推出親子共學的「閱讀力創客坊」，邀請父母和孩子一起學習AI工具，透過共讀繪本，了解故事創作的要素，進而創作獨一無二、專屬自己的繪本，讓親子學習更輕鬆、有趣。

新北市立圖書館表示，AI是現今的潮流，中小學生也開始學習AI應用，青少年圖書館「創新學習中心」特別於7月5日至8月31日規劃一系列適合親子共學的AI科技課程，鼓勵家長陪伴孩子學習，透過AI工具引發孩子的學習興趣，不僅能讓孩子掌握AI時代的技能，也能從學習過程中共同成長。

青少年圖書館「閱讀力創客坊」自7月5日起展開，活動內容包括8月2日「創意實驗解鎖中」、8月17日「未來職業啟動器」、以及8月21日「城市模擬玩家養成術」，將帶領孩子們透過閱讀策略，先理解故事的結構，再使用AI生成工具創作獨一無二的繪本、設計原創桌遊、以及模擬夢想職業，打造未來角色；8月19日「AI幫我修改一下，這樣可以嗎？」將教大家如何聰明地用善用AI做報告、寫學習歷程；以及7月5日至8月31日「安坑國小AI繪本創作展」，將展出安坑國小五年級19位學童，利用AI創作出的個人專屬繪本作品。

另外，炎炎夏日到來，隨著全球暖化氣溫不斷攀升，我們需要更全面的永續生活方式，7月6日「世界咖啡館—綠生活行動方案」將透過團隊學習的方式，帶大家使用全世界最熱門的自然觀察APP之一「iNaturalist」，學習有關大自然的知識；8月5日「國際總動援」氣象桌遊體驗活動，將帶大家透過模擬「國際公民」的角色體驗，從遊戲中理解自己的行動對全球環境的影響。

7月26日「Switch假日樂遊」則透過《王牌釣手》遊戲，以輕鬆的方式增加對海洋生態的認識；另外還有一系列講座，包括7月13日「循環綠經濟－魔法廢料再創價」、7月5日「藝術與自然－淺談大自然缺失症」、7月6日「資源循環大使－共創永續好習慣」、7月13日「零廢棄造浪者－捲動社區力量大」、7月19日「顧荷包愛地球—節約資源大作戰」、以及7月19日「家長該知道的災害潛勢地圖—風險管理與性別韌性」。為鼓勵學子多閱讀，暑假期間到青少年圖書館借書或參加活動，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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