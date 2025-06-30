提升橋梁工程、林道及崩塌區管理能力　林業署南投分署辦理教育訓練

▲淡江大橋施工現況。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為提升對橋梁結構安全、林道路況管理及崩塌區處置能力，林業保育署南投分署特於近期辦理「橋梁、林道及崩塌區工程暨生態導覽教育訓練」，並由副分署長王怡靖親自帶隊參與，以強化工程設施維護、災後應變與生態整合的整體觀念。

本次訓練學員首先赴新北市現場觀摩淡江大橋施工流程，針對橋梁監測流程與施工管理要點聽取專業講解；林業保育署南投分署表示，橋梁安全不僅於設計與施工階段需嚴格控管，更須透過定期檢測、基礎沖刷監測及特殊構件檢驗確保其橋梁長期安全性，本次觀摩可望有效提升工程團隊專業能力。

▲淡江大橋實地參訪與解說。

隨後眾人前往宜蘭縣員山鄉燈篙林道現地勘查，南投分署指出，由於該區自來水蓄水設施破損溢流，造成坡面沖蝕與基地含水過高問題，透過整合既有蓄水池尾水與野溪回填工法，成功營造親水空間並提升園區整體休憩服務品質，此次現勘讓學員了解水工結合生態工程的實務應用。

▲燈篙林道實地參訪與解說。

最後一站則到太平山國家森林遊樂區中間服務站，參訪大口徑集水井與地錨擋土牆設施；分署說明，地錨為重要邊坡穩定工法，具有高抗拉能力，但需謹慎設計與維護，因此透過現場導覽說明其施工細節與日常檢修重點，增進學員對邊坡安全的認知，未來將持續推動各項教育訓練與技術交流、厚植專業知能，共同守護山林設施安全與永續發展。

▲太平山國家森林遊樂區中間服務站大口徑集水井實地參訪與解說。