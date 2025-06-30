校長、公私部門主管都入列　南投地檢署辦理新聘榮譽觀護人教育訓練

▲南投地檢署主任觀護人許玄宗與新聘榮譽觀護人合影。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署為因應司法保護業務需求、加強觀護能量，於6月18日、24日舉辦新聘榮譽觀護人特殊教育訓練；參與的13名新血依據「檢察機關遴聘榮譽觀護人實施要點」，完成12小時特殊課程後，需進行6個月見習實習，由觀護人現場指導，通過考核後正式任命，希望補充並育成專業觀護志工人力、強化司法保護品質。

本次學員來自埔里、竹山、水里及國姓等鄉鎮，身分背景包括校長、公私部門主管，以及長期投入志工領域的社會賢達；主任觀護人許玄宗和南投榮譽觀護人協進會理事長乃守志特別到場致詞，介紹協進會業務，歡迎新聘者加入、攜手推動更生人服務與預防犯罪。

▲南投榮譽觀護人協進會理事長乃守志（左）與主任觀護人許玄宗致詞。

地檢署說明，新進榮譽觀護人經由2天課程，涵蓋理論講授、情境演練與技巧操作，不但增進對榮觀制度之認知，且建立相當凝聚力，學員反應熱烈、筆記充實，亦反饋道：「上完這兩天課程後，更深感這份工作的使命與責任，未來需不斷學習、增長自我，才能真正不負所託。」

南投地檢署檢察長郭景東指出，期盼新進榮譽觀護人充分利用自身經歷與專長，協助走出困境者重建人生，並鼓勵學員持續精進法規與輔導技能以發揮所長，且能藉由過去豐富人生經歷，帶領受挫之更生人走向正確人生道路。

▲新聘學員上課情形。