LINE加入抽獎！雙流國家森林遊樂區送Apple Watch等好禮

▲雙流國家森林遊樂區暑期推出多場親子生態探索活動。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供)

記者陳崑福／屏東報導

雙流國家森林遊樂區歡慶開園30週年，暑期推出多場親子生態探索活動，邀民眾走進森林感受自然魅力。參與課程還可加入官方LINE抽獎，有機會獲得Apple Watch等好禮，活動豐富、驚喜不斷。

林業及自然保育署屏東分署表示，為鼓勵更多人以輕鬆有趣的方式親近自然，特別設計結合創意與感官體驗的課程，讓參與者親身走進森林、觸摸土地、吸收滿滿的芬多精。暑期限定主打活動有「森林療癒礦物泥染工作坊」及「五感沉浸式步道導覽」兩場活動，活動日期於7月19日(六)、8月3日(六)，邀請民眾體驗泥染創作與多感官導覽，感受雙流森林的靜謐與美好。

雙流自然教育中心15周年延續經典課程，自113年8月起持續推出一系列生態體驗課程，延續歷年受歡迎的教學內容。中心自108年成立以來，致力於推動生態保育教育，成為南部親子族群最受歡迎的自然學習據點之一。每年暑假都受好評的「叢林探險隊暑期營隊」，於7月9-11日及7月23-25日辦理2梯次，以「趴溪體驗」與「紅外線自動照相機操作」為主題，帶領學員探索水生物奧秘，並捕捉野生動物的珍貴影像，揭開森林的神秘面紗。雙流自然教育中心自108年成立以來，致力推動生態保育教育，持續連結人與自然，深受親子族群喜愛，成為南部重要的生態學習據點之一。

加入LINE官方帳號抽好禮！活動期間，凡加入雙流國家森林遊樂區LINE官方帳號（@763xbiun），即可獲得最新活動資訊，並有機會參加抽獎，獎項包括：食蟹獴造型鑰匙圈、東方草鴞造型吊飾等精美禮品。此外，在活動截止前，若加入人數突破999人，將加碼抽出Apple Watch SE一組！