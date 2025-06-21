日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰　新店溪水質躍升「生態黃金廊道」

▲日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

碧潭堰以獨特三排四轉折魚道，成功打造一條讓眾多魚類順暢洄游的生態廊道。新店溪清澈的水質不僅提供魚類生存所需的充足溶氧，更讓許多具有洄游習性的魚類順利上溯。令人振奮的是，對水質極為敏感且珍貴的日本禿頭鯊（學名日本瓢鰭鰕虎，俗稱和尚魚）近日大量現蹤，連續三年的穩定到訪，充分彰顯了碧潭堰在生態友善方面的卓越成效。

水利局長宋德仁表示，日前透過水下攝影機成功捕捉到日本禿頭鯊群游的珍貴畫面。他進一步說明，近期民眾也可透過觀察窗親眼目睹牠們在魚道內匍匐前進的可愛模樣，這不僅為碧潭堰魚道再添一筆重要的生態紀錄，更證明了新店溪水域環境品質的全面提升，同時強力驗證了碧潭堰魚道的通用性設計，能讓不同種類的魚類順利完成洄游。

▲長達132公尺的碧潭堰魚道自2023年8月啟用至今，也即將邁入第三個年頭。

生態調查團隊指出，日本禿頭鯊這種河海洄游性魚種在臺灣東部較為常見，西部河川則屬罕見。能夠觀察到日本禿頭鯊努力溯溪而上的景象，代表所在河川不僅水質潔淨更具備高溶氧特性。因此，碧潭堰周邊出現日本禿頭鯊族群，充分顯示新店溪中上游水質維持良好狀態。早在2010年，環境部就曾公布在新店溪碧潭段發現絕跡超過20年的日本禿頭鯊再度現蹤，這項發現確實證明淡水河流域的水質已獲得顯著改善。

生態調查團隊補充說明，2022年5月碧潭堰施工期間，就觀察到大量正在溯溪而上的日本禿頭鯊。這種魚類特別喜歡緊貼在光滑濕潤的牆面，在岸邊攀爬時還會啃食牆壁上附生的藻類，行為模式相當有趣。牠們之所以能夠吸附在堰體光滑的牆面上，主要依靠腹部特化成的吸盤狀腹臍，可以牢牢吸附牆面，再配合嘴巴、胸鰭和身體的協調動作緩緩向上攀爬。憑藉這項獨特本領，對牠們而言攀爬數十公尺高的瀑布根本不成問題。

▲日本禿頭鯊每到春夏之際可在碧潭堰看到牠們成群現蹤，是代表河川水質乾淨的指標生物。

水利局表示，全長132公尺的碧潭堰魚道自2023年8月啟用以來即將屆滿週年。這項最初作為生態補償策略的建設，從無到有的建置過程成功打通中斷46年的新店溪生態廊道。目前已有魚蝦蟹類順利逆流而上，其中包含36種原生魚類利用魚道完成洄游。

水利局說，碧潭堰魚道已不僅是單純的水利設施，更是生態友善工程的重要里程碑，完美實踐了水利、觀光、生態與環境教育的「四棲目標」，讓碧潭蛻變為多元共融的水域環境。誠摯邀請民眾親臨碧潭堰，實地觀察魚道的運作樣貌，在新店溪畔這個悠活的休憩空間中，親身感受新北水域生態的蓬勃生機。

▲2025年6月12日凌晨4時許水下攝影機捕捉到日本禿頭鯊群體泳入碧潭堰魚道畫面。

▲明潭吻蝦虎群體泳入碧潭堰魚道（觀察窗處）。