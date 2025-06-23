深入布農文化　玉管處暑期辦理馬舒霍爾布農文化及生態講座

▲玉山國家公園將於今年暑假期間辦理「馬舒霍爾布農文化及生態」講座。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

布農文化是玉山國家公園南部園區的重要文化資產，玉山國家公園管理處表示，於今年暑期將與梅山青年活動中心合作，為夜宿梅山的旅客辦理簡報講座，以了解國家公園的生態保育生物多樣性，並對在地布農文化更多認識。

玉管處指出，高雄市桃源區擁有南橫公路的美麗自然風光，其主要人口為布農族，也是玉山南部園區所在地域，而傳統布農文化充滿自然倫理觀，其生活理念、歲時祭儀、狩獵、禁忌等生態觀，都與國家公園倡導的永續、生物多樣性不謀而合。

玉管處表示，屆時將聘請高傑心等6位相關文化與生態領域工作者、優秀族人與解說員擔任活動講師，透過簡報講座、故事分享等方式，帶領夜宿遊客看見國家公園核心價值，並深入探索體驗在地布農傳統部落、文化的美好珍貴之處。

本次講座活動安排於6月28日(星期六)至8月23日(星期六)的連續假期及周休假日期間，共計9場，地點在梅山青年活動中心入門大廳；詳情可電話洽詢玉管處梅山遊客中心07-6866181曾小姐，或上玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/）、玉山臉書粉絲頁等查詢活動相關訊息。