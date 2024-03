泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

▲泰王次子瓦差勒宋疑似為了爭奪王儲之位而離婚。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

泰王被流放了27年的次子瓦差勒宋,疑似為了搶奪王儲之位,在去年回國,但由於瓦差勒宋在國外早已秘密迎娶一名美籍妻子,導致他可能提前被踢出這場王位繼承人之爭。為了保住自己的「奪儲」資格,瓦差勒宋據傳正在積極處理離婚手續,而他的美國妻子5日也被拍到帶著2名幼女,低調離開了他們在紐約的愛巢。

綜合外媒報導,泰王原本最有希望繼承王位的長女帕公主(Princess Bajrakitiyabha),此前因心臟問題突然失去意識,而泰王與第3任妻子西拉米所生的提幫功王子(Dipangkorn)又傳出患有發展遲緩、自閉症等問題,令泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)難以決定王儲人選。

隨著樞密院最近的權力鬥爭越演越烈,泰王確立繼位人選的急迫性也日漸增加。最近,泰王和第2任妻子所生的二兒子瓦差勒宋(Vacharaesorn Vivacharawongse)在被罷黜、流亡海外27年後,去年突然2度返泰,似乎正為角逐王儲之位做準備。不過,42歲的瓦差勒宋很快就被扒出,他早在9年前就已和美國女子加拉法諾(Elisa Garafano)悄悄結婚。

