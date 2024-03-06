　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王次子瓦差勒宋疑似為了爭奪王儲之位而離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

泰王被流放了27年的次子瓦差勒宋，疑似為了搶奪王儲之位，在去年回國，但由於瓦差勒宋在國外早已秘密迎娶一名美籍妻子，導致他可能提前被踢出這場王位繼承人之爭。為了保住自己的「奪儲」資格，瓦差勒宋據傳正在積極處理離婚手續，而他的美國妻子5日也被拍到帶著2名幼女，低調離開了他們在紐約的愛巢。

綜合外媒報導，泰王原本最有希望繼承王位的長女帕公主（Princess Bajrakitiyabha），此前因心臟問題突然失去意識，而泰王與第3任妻子西拉米所生的提幫功王子（Dipangkorn）又傳出患有發展遲緩、自閉症等問題，令泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）難以決定王儲人選。

隨著樞密院最近的權力鬥爭越演越烈，泰王確立繼位人選的急迫性也日漸增加。最近，泰王和第2任妻子所生的二兒子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）在被罷黜、流亡海外27年後，去年突然2度返泰，似乎正為角逐王儲之位做準備。不過，42歲的瓦差勒宋很快就被扒出，他早在9年前就已和美國女子加拉法諾（Elisa Garafano）悄悄結婚。

媒體指出，這段婚姻將使瓦差勒宋失去繼承王室的資格，因為泰國法律明令禁止君主與外國人結婚，王族子嗣若有外籍配偶將被排除在繼承順位之外。有鑑於此，現為律師的瓦差勒宋向朋友透露，他正在積極處理與加拉法諾的離婚手續，而且也不再住在維農山（Mount Vernon）的愛巢，不過有消息人士向媒體證實，這對夫婦現在仍是合法夫妻。

在瓦差勒宋和加拉法諾婚姻關係成為眾人焦點之際，媒體拍到，穿著黑衣黑褲、戴著墨鏡的加拉法諾，在美東時間5日與2名年幼的女兒走出維農山的家門，而且加拉法諾還背著幾個黑色垃圾袋，看起來像是要搬家的樣子。有傳言指出，加拉法諾此前確實曾提交離婚訴訟文件，但她後來因為希望孩子能獲得王室承認，而暫停了離婚程序。

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

 

 

ET快訊
客預約按摩「1次叫2個玩刺激」　真相曝光
睡覺時充電iPhone有危險　蘋果盤點「NG行為」
快訊／IU小巨蛋1分鐘賣光！　網求加場主辦回應了
IU小巨蛋門票秒殺「整間網咖沒人搶到」！　粉絲灌爆主辦
快訊／體育署濺血！　女手臂遭切割受傷
5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599
道歉了！他稱雙方都認識...「我跟修杰楷的事」沒那麼嚴重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

川普被爆「急找馬斯克當金主」　若成功將1秒逆轉財務劣勢

超簡單！用手機秒測眼睛健康度　日本醫師教1招10秒消除疲勞

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

海地緊急狀態總理卻神隱！　黑幫放話：他不下台「國家將內戰」

巴西爆致命病毒！聖保羅31人染疫身亡　宣布進入「緊急狀態」

女友急Call到家門口！25歲男抵達就被「砍掉生殖器」　爆血扔街上

「超級星期二」川普狂贏11州！海利僅1州　美媒曝她恐不再擔任公職

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

川普被爆「急找馬斯克當金主」　若成功將1秒逆轉財務劣勢

超簡單！用手機秒測眼睛健康度　日本醫師教1招10秒消除疲勞

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

海地緊急狀態總理卻神隱！　黑幫放話：他不下台「國家將內戰」

巴西爆致命病毒！聖保羅31人染疫身亡　宣布進入「緊急狀態」

女友急Call到家門口！25歲男抵達就被「砍掉生殖器」　爆血扔街上

「超級星期二」川普狂贏11州！海利僅1州　美媒曝她恐不再擔任公職

超痛片！台中孕婦騎車過路口　遭闖紅燈女撞上衝護欄險墜溝

同建案「2年漲1300萬」！他陪人看也喊心累　網搖頭：是心死

Skoda尚鵬內湖旗艦據點開幕　全台最大、首創移動充電機器人　　

女灌整瓶伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫... 鄰居全吵醒

COMPUTEX將大秀AI肌肉　匯聚全球1500家廠商、已可預登參觀

53歲蘇慧倫激美近照曝光！　出道33年宣布新加坡「獻第一次」

今年首見幼兒染新冠亡　屏東衛生局籲幼兒儘早接種XBB疫苗

Computex聚焦AI 6月登場　AMD董事長蘇姿丰開幕演講

修杰楷「眼角受傷不停工」KTV勸架慘被打！統促黨男道歉「雙方達成和解」

柯震東凌晨突PO全黑圖「再見」！剛從日本回台：超不爽

娃吃不到海苔躺地哭鬧　戲精媽神模仿秒反制XD

國際熱門新聞

網美遭性侵　印官員慰問狂拍照被罵翻

波音客機「被雷擊中」民眾拍下驚人瞬間

Meta掛了「馬斯克發文狂酸」　留言區讓網笑翻

美股收黑404點　台積電ADR跌2.38%

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

爺爺留2千萬遺產　5姊妹只分到2千元怒提告

馬斯克痛失世界首富　貝佐斯重登頂

2024普立茲克建築獎得主出爐！山本理顯獲得

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

車禍帶走爸媽弟妹　9歲童1句話讓人心碎

巴西議員控馬「襲胸」　17秒片曝光

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

巴西致命病毒31人染疫亡　進入「緊急狀態」

更多熱門

相關新聞

超級星期二川普狂贏11州　美媒曝海利可能結局

超級星期二川普狂贏11州　美媒曝海利可能結局

美國總統大選「超級星期二」5日登場，截至美東晚間11時，現任總統拜登已在15個州贏下民主黨黨內初選，前總統川普則在至少11個州擊敗黨內唯一對手海利（Nikki Haley），海利暫時只拿下佛蒙特州。對於川普的大舉橫掃，美媒ABC分析選戰三大重點，認為海利的未來並不明朗，甚至可能不再擔任公職。

郵輪變態男員工　「躲床底下」偷拍女洗澡

郵輪變態男員工　「躲床底下」偷拍女洗澡

美議員提案　侵台即終止美中稅務協定

美議員提案　侵台即終止美中稅務協定

男感覺「睪丸被刀割」　發現蠍子掛內褲上

男感覺「睪丸被刀割」　發現蠍子掛內褲上

拜登：停火協議「掌握在哈瑪斯手中」

拜登：停火協議「掌握在哈瑪斯手中」

關鍵字：

泰國東南亞要聞美國北美要聞王儲

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面