泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

▲泰王次子瓦差勒宋疑似為了爭奪王儲之位而離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

泰王被流放了27年的次子瓦差勒宋，疑似為了搶奪王儲之位，在去年回國，但由於瓦差勒宋在國外早已秘密迎娶一名美籍妻子，導致他可能提前被踢出這場王位繼承人之爭。為了保住自己的「奪儲」資格，瓦差勒宋據傳正在積極處理離婚手續，而他的美國妻子5日也被拍到帶著2名幼女，低調離開了他們在紐約的愛巢。

綜合外媒報導，泰王原本最有希望繼承王位的長女帕公主（Princess Bajrakitiyabha），此前因心臟問題突然失去意識，而泰王與第3任妻子西拉米所生的提幫功王子（Dipangkorn）又傳出患有發展遲緩、自閉症等問題，令泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）難以決定王儲人選。

隨著樞密院最近的權力鬥爭越演越烈，泰王確立繼位人選的急迫性也日漸增加。最近，泰王和第2任妻子所生的二兒子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）在被罷黜、流亡海外27年後，去年突然2度返泰，似乎正為角逐王儲之位做準備。不過，42歲的瓦差勒宋很快就被扒出，他早在9年前就已和美國女子加拉法諾（Elisa Garafano）悄悄結婚。

Elisa Garafano, American wife of Thai 'heir apparent,' spotted outside NY home as hubby fights for throne https://t.co/T6t6BtRBx8 — Thomas Payne (@TPayneCommon) March 6, 2024

媒體指出，這段婚姻將使瓦差勒宋失去繼承王室的資格，因為泰國法律明令禁止君主與外國人結婚，王族子嗣若有外籍配偶將被排除在繼承順位之外。有鑑於此，現為律師的瓦差勒宋向朋友透露，他正在積極處理與加拉法諾的離婚手續，而且也不再住在維農山（Mount Vernon）的愛巢，不過有消息人士向媒體證實，這對夫婦現在仍是合法夫妻。

在瓦差勒宋和加拉法諾婚姻關係成為眾人焦點之際，媒體拍到，穿著黑衣黑褲、戴著墨鏡的加拉法諾，在美東時間5日與2名年幼的女兒走出維農山的家門，而且加拉法諾還背著幾個黑色垃圾袋，看起來像是要搬家的樣子。有傳言指出，加拉法諾此前確實曾提交離婚訴訟文件，但她後來因為希望孩子能獲得王室承認，而暫停了離婚程序。