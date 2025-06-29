航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　誇張畫面瘋傳

Two Vietnam Airlines jets collided on a taxiway at Hanoi’s Noi Bai Airport Friday 27Jun. No injuries reported. Investigation underway. pic.twitter.com/yxrkcmhzjJ — Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 27, 2025

記者曾羿翔／綜合報導

越南航空兩架客機27日在河內內排國際機場發生碰撞事故，導致超過380名乘客行程受影響，四名飛行員被暫停飛行任務。越南民航局（CAAV）則已將此次事件列為B級嚴重事故，將介入調查。

根據《越南快訊》報導，27日下午2點左右，一架波音787客機在滑行準備起飛前往胡志明市時，右翼尖撞上了一架準備飛往奠邊府的空中巴士A321客機的垂直尾翼。 波音客機的翼尖受損，空巴客機的尾翼則被割裂。 事故發生後，兩架飛機立即停飛進行技術檢查，並安排替代航班將受影響的乘客送往目的地。

▲事故畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自X）



事故的畫面在網路上瘋傳，畫面顯示波音客機的翼尖如同「熱刀切奶油般」切開空巴客機的尾翼，引發網路熱議。

越南航空表示，涉事的四名飛行員已被暫停飛行任務，等待內部調查結果。 越南民航局（CAAV）則已將此次事件列為B級嚴重事故，並與越南航空合作成立獨立調查小組，調查事故原因。 初步調查顯示，空巴A321客機在碰撞發生時，並未停放在S3滑行道上的指定等待點。

越南航空強調，將全力配合民航局追究責任，並採取措施防止類似事件再次發生。

▼越南民航局將介入調查。（圖／翻攝自X）