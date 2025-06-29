34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

▲雪瑟在被逮數日前，曾被人目睹行跡詭異。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

澳洲南部艾爾半島林肯港近日驚傳一起驚悚的分屍命案，一名39歲男子遭斬首後焚屍，頭顱至今仍未被尋獲。警方調查後鎖定嫌疑人為死者的34歲模特兒女友雪瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser），而雪瑟曾參與實境節目《美女與怪咖》，小有名氣，因此也引發熱議。雪瑟在被捕數日前，更被人目睹半裸戴著婚紗頭紗，手持利刃站在路邊，詭異行徑嚇壞路人。

根據《太陽報》報導，警方表示，18日接獲一起住宅火警通報，然而抵達現場後，竟在浴室內發現一具遭肢解並焚燒的男性遺體。經過確認，死者為39歲的史多利（Julian Story）。而他的女友雪瑟當時則是獨自一人坐在後院，精神狀態渙散且沒有任何反應。

案發後，警方依《精神健康法》將她拘留，隨後正式遭以謀殺罪名起訴雪瑟。史多利的頭顱遭雪瑟砍下後，至今仍下落不明。為了尋找包含頭顱在內的失蹤遺體部位，警方已公布多段監視器畫面，希望民眾協助提供線索。

▲根據警方公布的監視器畫面，雪瑟行兇後疑似還出門遛狗。（圖／翻攝自X）

根據其中一段影像顯示，在案發數小時後，一名疑似雪瑟的女子身穿黑衣、頭戴黑帽，牽著3隻狗在市區行走。

不僅如此，在兇案發生的前幾日，雪瑟曾被目睹頭戴婚紗頭紗、上半身裸露，手持利刃，站在林肯港戰爭紀念公園的路邊一動也不動，怪異舉止嚇壞現場路人，而相關影片近日也在社群媒體上曝光。

除了謀殺罪名，雪瑟同時還面臨毀損遺體及襲警等多項指控。目前警方尚未公布確切犯案動機，但兩人的鄰居表示，曾見過這對情侶，並形容雪瑟「看起來很正常，人也很好」，案件進展仍待後續調查。