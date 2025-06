34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

▲雪瑟在被逮數日前,曾被人目睹行跡詭異。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

澳洲南部艾爾半島林肯港近日驚傳一起驚悚的分屍命案,一名39歲男子遭斬首後焚屍,頭顱至今仍未被尋獲。警方調查後鎖定嫌疑人為死者的34歲模特兒女友雪瑟(Tamika Sueann-Rose Chesser),而雪瑟曾參與實境節目《美女與怪咖》,小有名氣,因此也引發熱議。雪瑟在被捕數日前,更被人目睹半裸戴著婚紗頭紗,手持利刃站在路邊,詭異行徑嚇壞路人。

根據《太陽報》報導,警方表示,18日接獲一起住宅火警通報,然而抵達現場後,竟在浴室內發現一具遭肢解並焚燒的男性遺體。經過確認,死者為39歲的史多利(Julian Story)。而他的女友雪瑟當時則是獨自一人坐在後院,精神狀態渙散且沒有任何反應。

案發後,警方依《精神健康法》將她拘留,隨後正式遭以謀殺罪名起訴雪瑟。史多利的頭顱遭雪瑟砍下後,至今仍下落不明。為了尋找包含頭顱在內的失蹤遺體部位,警方已公布多段監視器畫面,希望民眾協助提供線索。

▲根據警方公布的監視器畫面,雪瑟行兇後疑似還出門遛狗。(圖/翻攝自X)

根據其中一段影像顯示,在案發數小時後,一名疑似雪瑟的女子身穿黑衣、頭戴黑帽,牽著3隻狗在市區行走。

不僅如此,在兇案發生的前幾日,雪瑟曾被目睹頭戴婚紗頭紗、上半身裸露,手持利刃,站在林肯港戰爭紀念公園的路邊一動也不動,怪異舉止嚇壞現場路人,而相關影片近日也在社群媒體上曝光。

除了謀殺罪名,雪瑟同時還面臨毀損遺體及襲警等多項指控。目前警方尚未公布確切犯案動機,但兩人的鄰居表示,曾見過這對情侶,並形容雪瑟「看起來很正常,人也很好」,案件進展仍待後續調查。

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of alleged murder.



A 34-year-old former reality star has been charged with murder after the body of a man, her partner, was found inside their home in Port Lincoln, South Australia, following reports of a small fire on… pic.twitter.com/uKTYv9mvIq