彰化騎士外側左轉！慘被自小客高速撞飛慘死　瞬間畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名29歲賴男昨（24日）晚間開車行經社頭鄉中山路一段時，疑因超速，與左轉的機車發生猛烈碰撞，導致64歲周姓騎士當場噴飛，掉落在對向車道，頭部受到撞擊、身體有多處擦挫傷，當場失去生命徵象，送醫搶救後宣告不治，確切的肇事原因尚待警方進一步釐清。

根據曝光的監視器畫面，事發當時路口號誌為綠燈，雙方車輛行經育英街口時，周姓騎士正欲左轉，賴姓駕駛的轎車卻疑似因車速過快，閃避不及直接撞上機車。撞擊瞬間發出巨響，機車當場解體，零件散落一地，周男更被撞飛至對向車道，頭部嚴重受創倒地。許多居民聽聞撞擊聲後立即外出關心，看到騎士躺在地上毫無反應，情況非常危急，立即協助報警消求助。

▲▼彰化社頭鄉中山路發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局獲報後，立即派遣社頭及永靖消防分隊趕赴現場。救護人員抵達時，發現賴姓駕駛雖胸部疼痛，但意識清楚且無明顯外傷；周姓騎士則頭部撕裂傷，已無呼吸心跳。救護員當場實施CPR急救，並使用AED，同時進行呼吸道建立、頸圈固定及傷口包紮，隨後將兩人緊急送往員榮醫院救治。

遺憾的是，周男因傷勢過重，經醫院搶救後仍宣告不治。家屬接獲噩耗趕抵醫院，悲痛不已，詳細死因將由檢方相驗確認。警方初步調查指出，該路段限速60公里，賴姓駕駛經酒測排除酒駕，但疑似超速行駛，加上雙方未注意車前狀況，導致悲劇發生。確切肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調閱監視器及行車紀錄器釐清。

▲轎車疑似車速過快撞擊前方正要左轉的機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲彰化社頭鄉中山路發生死亡車禍民眾在戶外關心。（圖／民眾提供）