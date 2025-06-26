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核戰爆發「全球僅這2國」安全！　專家曝2原因：躲過末日浩劫

▲▼核彈爆炸後的放射性塵埃會對人體造成致命影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲雅各布森指，若爆發全球核戰，澳洲與紐西蘭將是唯一能夠生存的地方。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以色列與伊朗衝突持續，且美軍空襲伊朗核設施，讓中東局勢升溫到新高點，也讓全球擔憂第三次世界大戰的可能性與其背後的核戰威脅。有專家警告，一旦核戰全面爆發，幾乎會對整個地球帶來毀滅性的輻射波及，但唯獨2個國家能夠倖存，成為極少數躲過末日浩劫的安全區域。

根據《每日郵報》報導，調查記者雅各布森（Annie Jacobsen）近日在Podcast節目《The Diary of a CEO》中指出，核戰後大多數北半球地區會因輻射與氣候劇變導致農業崩潰，若想避開核戰帶來的毀滅性後果，澳洲與紐西蘭可能會是全球唯一還能維持農業生產的地區。

隨著中東局勢升溫，美國人擔憂潛伏在美國國內的伊朗恐怖份子隨時都可能發動大規模毀滅性武器攻擊，尤其是現在以伊停火協議進展停滯，雙方互控違反停火協議，使得外界對核衝突的擔憂升高。

更糟的是，伊朗背後的盟友俄羅斯與中國均已警告，美國若介入中東衝突，恐導致全面核戰，引發全球毀滅。雅各布森在節目中更進一步揭露，一旦核戰爆發，地球大部分地區將在短時間內被摧毀。

她表示，像是美國愛荷華州與烏克蘭這類農業重鎮，將陷入「長達10年的嚴重降雪與寒冬」，導致糧食無法生產，而當農業崩潰，人類也將面臨大量死亡的危機。

此外，核爆將重創臭氧層，使人們無法在陽光下活動，最終只得被迫躲進地下避難。她形容屆時人類將在地底爭奪食物，而除了紐澳地區，其它地方幾乎難逃此命運。

雅各布森曾出版新書《核戰：一個情境》（Nuclear War: A Scenario），書中引述2022年刊登於《自然食品》期刊的研究指出，全球若爆發全面核戰，最終將有高達50億人因糧食短缺而喪命。

這場災難所帶來的「核冬天」將使地球表面溫度驟降，因爆炸產生的大火與濃煙會遮蔽陽光、使氣溫下降，美國境內的溫度可能直落華氏40度以上（攝氏4.4度），導致農作物絕收、牲畜與水產難以存活，形成全球糧荒。

雅各布森補充，若想成為全球僅存30億生還者中的一員，「最好前往澳洲或紐西蘭」，因為根據專家說法，只有這兩地仍有能力維持農業。除了農產力，兩國地理位置也相對安全，距離美國、俄羅斯、中國等主要核武國遙遠。

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