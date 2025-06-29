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花蓮市清潔隊創無菸職場！17人參加戒菸10人成功　市長率隊宣示

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場，隊員中已有10人戒菸成功。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市清潔隊推動無菸職場，隊員中已有10人戒菸成功。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動健康無菸職場，花蓮市清潔隊於27日下午舉辦無菸職場宣誓大會，由市長魏嘉彥、花蓮市衛生所主任胡易多、清潔隊長吳慶展及多名隊員公開宣示戒除菸害，展現守護健康決心。

嘉彥彥表示，花蓮市清潔隊自112年起積極推動無菸職場計畫，透過環境改善、健康講座、戒菸輔導及定期健康檢查，成功降低隊員吸菸比例，並於去年榮獲衛生局無菸環境推動「卓越獎」肯定。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場，隊員中已有10人戒菸成功。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥率隊員公開宣示戒除菸害，展現守護健康決心。

花蓮市衛生所於現場提供呼氣一氧化碳檢測、口腔黏膜檢查以及多項衛教工作，同時在隊部周邊安排X光、乳房攝影巡迴車就近為隊員們提供多項癌症篩檢。衛生所團隊也特別製作推廣夢想存錢筒，鼓勵隊員將買菸、買檳榔的零錢投入，一起顧健康、省荷包。

胡易多主任表示，戒菸過程中牽涉到心理、生理與環境多重因素，而花蓮市清潔隊便創造了很好的環境，也為大家爭取了非常多福利，鼓勵隊員們不僅為健康、錢包著想，也藉著同儕的力量一起努力，而需要藥物輔助、持續追蹤口腔黏膜狀況，或是想要戒除檳榔也歡迎來衛生所尋求協助。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場，隊員中已有10人戒菸成功。（圖／花蓮市公所提供，下同）

目前花蓮市清潔隊共有隊員及職員164人，過去吸菸比例曾高達四成。自112年起，市公所與衛生所合作推動戒菸活動，113年參與戒菸計畫人數已提升至17人，其中約10人成功戒菸。今年進一步提升至26人報名參與戒菸。

會中，市長魏嘉彥以及隊長吳慶展分別分享自身戒菸的成功經驗，鼓勵隊員積極投入戒菸行動，推動無菸職場不僅促進隊員健康，更提升團隊凝聚力與職場服務品質。而去年成功戒菸的三名隊員包含葉志誠、王裕平和王志宏，也特別分享戒除心得。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場，隊員中已有10人戒菸成功。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市衛生所於現場提供呼氣一氧化碳檢測、口腔黏膜檢查以及多項衛教工作。

葉志誠表示，戒菸初期極為艱辛，但在家人支持與專業戒菸療程輔助下，成功擺脫菸癮，重獲健康，他鼓勵同仁們，戒菸不僅能省錢，也有益健康與家庭幸福。王裕平也分享自己靠意志力成功戒菸的歷程，並鼓勵大家找到適合自己的排解方法；隊員王志宏則表示，戒菸靠自己最重要，他會持續拒絕誘惑，並呼籲夥伴們一起快樂戒菸。

魏嘉彥也呼籲市民共同響應戒菸，共創健康新生活，同時他也提醒有抽菸習慣的人，也應注意勿隨手亂扔菸蒂，共同維護地球環境與市容整潔。
 

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